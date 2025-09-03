Budú sledovať súkromné správy? Šutaj Eštok odmieta také mechanizmy v rámci návrhu Chat Control

BRATISLAVA - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odmieta mechanizmy plošného sledovania súkromných správ v rámci návrhu európskej legislatívy Chat Control, ktorá má za cieľ chrániť deti pred zneužívaním v online prostredí. Je presvedčený, že ochrana detí a ochrana súkromia sa nesmú navzájom vylučovať. Minister to uviedol vo videu na sociálnej sieti.
„Účinné nástroje na boj proti zneužívaniu detí musia existovať, no nesmú vytvárať systém, ktorý by otváral dvere zneužívaniu osobných údajov. Slovensko by v Bruseli malo presadzovať vyvážený a rozumný prístup. Tým naším cieľom musí byť riešenie, ktoré naozaj ochráni deti, ale zároveň poskytne jasné a záväzné záruky ochrany súkromia našich občanov,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
archívne video
Ako minister podotkol, návrh v počiatočnej fáze podporoval, no postupne sa ukázalo, že aktuálne znenie obsahuje riziká. Tým najzávažnejším je možnosť prelomenia šifrovania súkromnej komunikácie. Deklaroval, že rezort vnútra bude participovať na diskusii o tom, ako legislatívu na ochranu detí nastaviť tak, aby bola efektívna a zároveň bezpečná. „Budeme však podporovať len také opatrenia, ktoré sú v súlade so záujmami Slovenskej republiky a jej občanov, a plošné špehovanie za také rozhodne nepovažujeme,“ uzavrel.