Odborníci dvíhajú varovný prst! Poukázali na obrovský problém s dôchodkami: TOTO spôsobil rýchly rast

BRATISLAVA - Demografická krivka má na Slovensku jednoznačný trend. Mladí ľudia sa rodia menej a sú aj takí, ktorí húfne odchádzajú. To prirodzene stavia vopred logickú otázku - kto bude pracovať na budúce dôchodky. Veľmi zodpovedne nevyznievajú ani posledné čísla v grafe, s ktorým prišla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Tá je vysvetľuje, prečo prišlo k ešte ďalšiemu rastu pri investovaní do týchto dôchodkov.

Výdavky na dôchodky podľa RRZ, ktorá sa vyjadrila na sociálnej sieti, rastú veľmi rýchlo. Kľúčové bolo vraj obdobie medzi rokmi 2018 a 2025, kedy výdavky na dôchodky rástli rýchlejšie ako ekonomika. Zvýšili sa z 8,0 na 9,5 percent hrubého domáceho produktu (HDP). V rámci Európskej únie (EÚ) ide o jeden z najväčších nárastov. "V roku 2025 tento rýchlejší rast zodpovedá vyšším výdavkom na dôchodky o 2,1 miliardy eur," zhodnotila rada.

Problémom však je to, že príjmy dôchodkového systému v pomere k HDP nerástli a ide tak o dodatočné zaťaženie deficitu verejných financií.

 

Dôvody nárastu výdavkov

Príčin vidí RRZ hneď niekoľko. Sú nimi legislatívne zmeny +0,65 percent HDP (0,9 mld. eur), a to najmä vyšší a plošný trinásty dôchodok, rodičovský dôchodok, prehodnocovanie invalidných dôchodkov.

Udrela však aj vlna predčasných dôchodkov, a to v náraste o 0,3 percent HDP (0,4 mld. eur). "Nesystémové nastavenie prvej valorizácie novo priznávaných dôchodkov vyvolalo v rokoch 2023 a 2024 výraznú vlnu predčasných odchodov do dôchodku. Vysoká inflácia z predchádzajúceho obdobia, od ktorej sa valorizácia odvíjala, spôsobila, že predčasné dôchodky boli pre mnohých poistencov výhodnejšie, než by boli dôchodky priznané v riadnom termíne o rok či dva neskôr. Tento efekt ešte posilnila legislatívna úprava, ktorá v tom čase zmiernila podmienky pre vstup do predčasného dôchodku, a tým rozšírila okruh oprávnených žiadateľov," vysvetľuje zlom v grafe v roku 2024 RRZ.

Príčinou je aj starnutie populácie, čo prispelo k 0,3-percentnému HDP (0,4 mld. eur). Nepomohol ani inflačný šok v hodnote +0,3 percent HDP (0,4 mld. eur).

Prognóza do budúcnosti?

Výdavky sa pri aktuálnych makropredpokladoch podľa RRZ v budúcnosti ustália na výrazne vyššej úrovni v pomere k HDP. "Starnutie populácie a návrat rodičovského dôchodku od roku 2026 (ako asignácia dane z príjmu) budú na jednej strane prispievať k ich ďalšiemu rastu, naopak, nižšia inflácia, vyprchanie dočasného negatívneho vplyvu predčasných dôchodkov a ako aj rast počtu dôchodcov s príjmami z II. piliera by mali tento rast tlmiť," uzavreli analýzu.

