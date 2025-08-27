Odborníci dvíhajú varovný prst! Poukázali na obrovský problém s dôchodkami: TOTO spôsobil rýchly rast

BRATISLAVA - Demografická krivka má na Slovensku jednoznačný trend. Mladí ľudia sa rodia menej a sú aj takí, ktorí húfne odchádzajú. To prirodzene stavia vopred logickú otázku - kto bude pracovať na budúce dôchodky. Veľmi zodpovedne nevyznievajú ani posledné čísla v grafe, s ktorým prišla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Tá je vysvetľuje, prečo prišlo k ešte ďalšiemu rastu pri investovaní do týchto dôchodkov.
archívne video
Výdavky na dôchodky podľa RRZ, ktorá sa vyjadrila na sociálnej sieti, rastú veľmi rýchlo. Kľúčové bolo vraj obdobie medzi rokmi 2018 a 2025, kedy výdavky na dôchodky rástli rýchlejšie ako ekonomika. Zvýšili sa z 8,0 na 9,5 percent hrubého domáceho produktu (HDP). V rámci Európskej únie (EÚ) ide o jeden z najväčších nárastov. "V roku 2025 tento rýchlejší rast zodpovedá vyšším výdavkom na dôchodky o 2,1 miliardy eur," zhodnotila rada.
Problémom však je to, že príjmy dôchodkového systému v pomere k HDP nerástli a ide tak o dodatočné zaťaženie deficitu verejných financií.
Dôvody nárastu výdavkov
Príčin vidí RRZ hneď niekoľko. Sú nimi legislatívne zmeny +0,65 percent HDP (0,9 mld. eur), a to najmä vyšší a plošný trinásty dôchodok, rodičovský dôchodok, prehodnocovanie invalidných dôchodkov.
Udrela však aj vlna predčasných dôchodkov, a to v náraste o 0,3 percent HDP (0,4 mld. eur). "Nesystémové nastavenie prvej valorizácie novo priznávaných dôchodkov vyvolalo v rokoch 2023 a 2024 výraznú vlnu predčasných odchodov do dôchodku. Vysoká inflácia z predchádzajúceho obdobia, od ktorej sa valorizácia odvíjala, spôsobila, že predčasné dôchodky boli pre mnohých poistencov výhodnejšie, než by boli dôchodky priznané v riadnom termíne o rok či dva neskôr. Tento efekt ešte posilnila legislatívna úprava, ktorá v tom čase zmiernila podmienky pre vstup do predčasného dôchodku, a tým rozšírila okruh oprávnených žiadateľov," vysvetľuje zlom v grafe v roku 2024 RRZ.
Príčinou je aj starnutie populácie, čo prispelo k 0,3-percentnému HDP (0,4 mld. eur). Nepomohol ani inflačný šok v hodnote +0,3 percent HDP (0,4 mld. eur).
Prognóza do budúcnosti?
Výdavky sa pri aktuálnych makropredpokladoch podľa RRZ v budúcnosti ustália na výrazne vyššej úrovni v pomere k HDP. "Starnutie populácie a návrat rodičovského dôchodku od roku 2026 (ako asignácia dane z príjmu) budú na jednej strane prispievať k ich ďalšiemu rastu, naopak, nižšia inflácia, vyprchanie dočasného negatívneho vplyvu predčasných dôchodkov a ako aj rast počtu dôchodcov s príjmami z II. piliera by mali tento rast tlmiť," uzavreli analýzu.