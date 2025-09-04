Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Negatívny vplyv vlny predčasných dôchodkov na rozpočet dosiahne 1,5 miliardy eur

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Celkový čistý negatívny vplyv nadmerných predčasných odchodov do dôchodku z rokov 2023 a 2024 na verejné financie dosiahne v najbližších rokoch 1,5 miliardy eur. V aktuálnom komentári na to poukázali analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Zohľadnili pritom dodatočné výdavky na dôchodky, ako aj súvisiaci výpadok daní a odvodov, bez započítania úrokových nákladov.

Pripomenuli, že v rokoch 2023 a 2024 získali noví predčasní dôchodcovia mimoriadnu výhodu v podobe navýšenia priznaných predčasných dôchodkov o 110 až 160 eur mesačne. V danom období vzrástol ich počet o viac ako 60.000 nových poberateľov, čo bolo 2,5-krát viac než v rokoch 2021 a 2022. Nárast počtu predčasných dôchodcov bol podľa analytikov dôsledkom nevhodného nastavenia dôchodkového systému.

Prvá valorizácia dôchodkov

„Hlavne, prvá valorizácia dôchodkov, ktorá sa v dnešnej podobe uplatňuje od roku 2009, je dlhodobo nesystémovo (a nespravodlivo) nastavená, lebo umožňuje viacnásobné započítanie rastu cenovej hladiny do výšky dôchodku. V časoch stabilne nízkej inflácie to nezvyklo spôsobovať problémy, no počas energokrízy a po nej, kedy inflácia vyskočila až desaťnásobne oproti bežným časom, sa problémy zviditeľnili,“ vysvetlili.

Druhým faktorom bolo podľa nich príliš voľné nastavenie podmienok odchodu do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. „Kombinácia týchto dvoch faktorov sa v kritickom období ukázala byť významným rizikom pre verejné financie aj trh práce,“ zdôraznili ekonómovia.

Vysoký počet odchodov do predčasného dôchodku

Vysoký počet odchodov do predčasného dôchodku spôsobil podľa nich citeľný výpadok pracovnej sily, a to najmä v priemyselnej výrobe, obchode a doprave. V roku 2024 predstavovali súvisiace trvalé odchody z trhu práce negatívny príspevok 22.000 osôb, pričom významný výpadok bude pretrvávať do roku 2027 a úplne vymizne až v roku 2031.

„Z pohľadu záťaže verejných financií to znamená do roku 2031 nielen dodatočné kumulatívne výdavky na predčasné starobné dôchodky v sume 897 miliónov eur, ale aj výpadok príjmov z daní a odvodov vo výške 776 miliónov eur, ktoré budú len čiastočne kompenzované úsporami na iných sociálnych dávkach (159 miliónov eur). Celkový čistý negatívny dopad tak dosiahne 1,5 miliardy eur bez úrokových nákladov,“ vyčíslili analytici RRZ.

Najvýraznejší príspevok k zhoršeniu deficitu verejnej správy predstavoval v roku 2024 sumu 499 miliónov eur, a to vrátane úrokových nákladov. Hoci negatívny vplyv na saldo verejnej správy bude postupne slabnúť, kumulatívne výpadky a zvýšené výdavky podľa ekonómov trvalo zvýšia hrubý dlh Slovenska o približne 1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Trvalo vyšší dlh prinesie aj trvalé náklady na úroky, ktoré len v rokoch 2024 až 2031 dosiahnu kumulatívne 377 miliónov eur. „Pre lepšie nastavenie dôchodkového systému by bolo vhodnejšie úplne zrušiť prvú valorizáciu novopriznaných dôchodkov a zlepšiť nadväznosť období, za ktoré sa zohľadňuje inflácia pri určení štandardnej valorizácie,“ doplnili analytici.

Viac o téme: RozpočetDôchodkyMiliardy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zoroslav Kollár
Politici zlyhávajú, tvrdí Zoroslav Kollár! Desiatky rokov umožňujú odlievať miliardy od veľkých zahraničných firiem
Domáce
Cher
Hviezdna Cher (80) KLAME výzorom: Paparazzi FOTO... Veď vyzerá ako totálna MLADICA!
Zahraniční prominenti
Siahne vláda na dôchodky
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
openiazoch.sk
Väčšina študentov nepotrebuje potvrdenie
Väčšina študentov nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy pre sirotskú dávku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Úryvok z nakrúcania relácie Dobre vedieť
Úryvok z nakrúcania relácie Dobre vedieť
Prominenti
Vodič autobusu plného ľudí počas šoférovania telefonoval a fajčil cigaretu
Vodič autobusu plného ľudí počas šoférovania telefonoval a fajčil cigaretu
Správy
Polícia obvinila ženy za krádež peňaženky v obchodnom centre v Bratislave
Polícia obvinila ženy za krádež peňaženky v obchodnom centre v Bratislave
Správy

Domáce správy

FOTO Vážna dopravná nehoda: Vodička
Vážna dopravná nehoda: Vodička nedala prednosť chlapcovi na priechode, utrpel ťažké zranenia
Domáce
V Kremnici nahlásili obyvatelia
V Kremnici nahlásili obyvatelia výskyt medveďa: Má aj mláďatá
Domáce
Juraj Hrabko
Ak by stretnutie s Ficom nebolo v Zelenského záujme, nedohodli by ho, uviedol Hrabko
Domáce
Detva investuje do obnovy budovy pri Podpolianskom múzeu, časť prác dokončia ešte tento rok
Detva investuje do obnovy budovy pri Podpolianskom múzeu, časť prác dokončia ešte tento rok
Banská Bystrica

Zahraničné

premiérka Giorgia Meloniova
Útok Paríža na Meloniovú: Kradnete nám milionárov! Francúzsky premiér zúri
Zahraničné
Stretnutie pápeža a izraelského
Stretnutie pápeža a izraelského prezidenta Herzoga: Rokovali o Gaze i rukojemníkoch
Zahraničné
Policajti ostali v šoku!
Policajti ostali v šoku! NEUVERITEĽNÉ, čo robil počas jazdy vodič autobusu plného ľudí... VIDEO To vážne?
Zahraničné
Giorgio Armani
Zomrel slávny módny návrhár Giorgio Armani (†91)
Zahraniční prominenti

Prominenti

Antónia Líšková
Antónia Lišková zmizla zo sveta šoubiznisu: Musela si VYBRAŤ! Ľutuje svoje rozhodnutie?
Domáci prominenti
Giorgio Armani
Zomrel slávny módny návrhár Giorgio Armani (†91)
Zahraniční prominenti
Hviezda Gossip Girl má
Hviezda Gossip Girl má DVOJNÁSOBNÚ RADOSŤ: Narodili sa mu IDENTICKÉ DVOJIČKY!
Zahraniční prominenti
Tomáš Hudák, Kamil Mikulčík
Riaditeľka STVR pokračuje v ČISTKÁCH! Na dlažbe SKONČILI traja moderátori: Humor sa stáva NEPOHODLNÝM
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šikana či prehnané ego?
Šikana či prehnané ego? NEUVERITEĽNÉ! Táto jediná veta rozčertila šéfa do nepríčetna
Zaujímavosti
Večera, o akej môže
Večera, o akej môže väčšina len snívať: Reštaurácia zverejnila účet! Slováci by museli šetriť CELÉ ROKY
Zaujímavosti
Tajomstvo ikonického vzhľadu odhalené:
Tajomstvo ikonického vzhľadu odhalené: Prečo letušky nosia červený rúž?
dromedar.sk
Po tomto VIDEU už
Po tomto VIDEU už do mora nevkročíte! Takto skončí človek pri stretnutí s gigantickou príšerou
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Progresívne Slovensko predstavilo veľký TRESK: Chce naštartovať ekonomiku, čo na to Kamenický?
Štvrtý blok v Bohuniciach oslavuje štyridsiatku: Pozrite si unikátne zábery z výstavby atómky! (foto)
Štvrtý blok v Bohuniciach oslavuje štyridsiatku: Pozrite si unikátne zábery z výstavby atómky! (foto)
Škrty vo výdavkoch či menej škodlivé dane: Takto navrhuje konsolidovať Progresívne Slovensko!
Škrty vo výdavkoch či menej škodlivé dane: Takto navrhuje konsolidovať Progresívne Slovensko!

Šport

Podstúpili genetické testovanie pohlavia, potom nastal šok: Francúzky vylúčili z MS
Podstúpili genetické testovanie pohlavia, potom nastal šok: Francúzky vylúčili z MS
Box
Swiateková ako obarená po otázke novinára: Nuž, neviem... Potrebujete mentálnu pauzu?
Swiateková ako obarená po otázke novinára: Nuž, neviem... Potrebujete mentálnu pauzu?
US Open
Kyrgios si zahrá súboj pohlaví proti Sabalenkovej: Pred duelom vyriekol slová, ktoré mnohých pobúrili
Kyrgios si zahrá súboj pohlaví proti Sabalenkovej: Pred duelom vyriekol slová, ktoré mnohých pobúrili
ATP
Poznáme miesto finálového duelu Slovnaft Cupu: Členovia Výkonného výboru SFZ rozhodli
Poznáme miesto finálového duelu Slovnaft Cupu: Členovia Výkonného výboru SFZ rozhodli
Slovnaft Cup

Auto-moto

Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je september ideálny mesiac na hľadanie novej práce?
Prečo je september ideálny mesiac na hľadanie novej práce?
Získaj prácu
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Rady a tipy
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov

Technológie

V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
V nasledujúcich dňoch ťa na Netflixe čakajú brutálne komédie, ale aj mrazivé drámy: Tieto filmy a seriály prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Putin a Si Ťin-pching nevedeli, že ich je počuť. Rozprávali sa o nesmrteľnosti a transplantáciách orgánov
Bulvár
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
Google prináša niekoľko noviniek do Android smartfónov. Tieto funkcie si zamiluješ
Android
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Samsung práve predstavil Galaxy S25 FE. Toto je lacnejšia cesta k funkciám vlajkových modelov
Samsung

Bývanie

Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť

Pre kutilov

Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Manželovi som našla v mobile nahé fotky jeho ex: Bola som si stopercent istá, že ma podvádza, ale jeho vysvetlenie bolo iné
Partnerské vzťahy
Manželovi som našla v mobile nahé fotky jeho ex: Bola som si stopercent istá, že ma podvádza, ale jeho vysvetlenie bolo iné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
premiérka Giorgia Meloniova
Zahraničné
Útok Paríža na Meloniovú: Kradnete nám milionárov! Francúzsky premiér zúri
Tragická nehoda na Horehroní:
Domáce
Tragická nehoda na Horehroní: Motorkár sa čelne sa zrazil s protiidúcim autom
Policajti ostali v šoku!
Zahraničné
Policajti ostali v šoku! NEUVERITEĽNÉ, čo robil počas jazdy vodič autobusu plného ľudí... VIDEO To vážne?
Volvo oznámilo veľký nábor
Domáce
Volvo oznámilo veľký nábor zamestnacov v Košiciach: Hrubá mzda 1280 eur, trinásty plat aj variabilka

Ďalšie zo Zoznamu