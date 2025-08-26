Desivá smrť toreadora: Býk ho smrteľne zranil pri zápase v aréne! Všetko zachytili kamery

LISABON - Len 22-ročný Manuel Maria Trindade zahynul v aréne Campo Pequeno po tom, čo ho počas tradičného portugalského zápasu brutálne zasiahlo takmer 700-kilové zviera.
Smrteľná pega de cara
Trindade patril k takzvaným forcados – mužom, ktorí sa v portugalských zápasoch stavajú býkom bez zbraní či koní. Ich úlohou je postaviť sa zvieraťu čelom, vyzvať ho krikom a uchopiť za rohy. Presne takto vyrazil proti býkovi, no jeho družine sa nepodarilo zviera zraziť k zemi.
POZOR! ZÁBERY NIE SÚ VHODNÉ PRE CITLIVÉ POVAHY A DETI
Náraz, ktorý všetko zmenil
Rozvášnený býk s váhou 695 kilogramov vrazil spolu s Trindadem priamo do drevenej bariéry. Nárazy boli devastujúce, najhoršie poranenia utrpel na hlave. Podľa stránky Aplausos museli zdravotníci mladíka okamžite oživovať v aréne a pripojiť na prístroje.
Márny boj o život
Trindade bol prevezený do nemocnice São José v Lisabone, kde ho lekári uviedli do umelého spánku. Podľa denníka Diario de Sevilla sa jeho stav nezlepšil. Následky vážnych poranení mozgu boli nezvratné a 23. augusta mladý forcado zomrel.
Portugalská verzia zápasov
Na rozdiel od španielskych koríd, kde býka na konci zabíjajú, v Portugalsku zostáva zviera nažive. Práve forcados sú tým prvkom, ktorý robí tieto zápasy špecifickými – riskujú život vlastným telom, keď sa snažia býka spacifikovať holými rukami. Aj preto patrí „pega de cara“ k najnebezpečnejším častiam celého predstavenia.
Talent, ktorý sa už nevráti
Obeť patrila k amatérskej skupine São Manços, ktorá tento rok plánovala osláviť 60. výročie. Namiesto osláv skupinu zasiahla hlboká tragédia. Trindade bol považovaný za veľký prísľub portugalskej tradície.
Kritika tradície
Býčie zápasy v Portugalsku aj Španielsku sú dlhodobo pod paľbou kritiky ochrancov zvierat. Tí ich označujú za krutú a nebezpečnú zábavu, ktorá ohrozuje nielen zvieratá, ale aj ľudí. Tragédia v Lisabone podľa nich len potvrdzuje, že ide o riskantný relikt minulosti.