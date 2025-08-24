Poslanci navrhujú ústavnú zmenu umožňujúcu dočasné neuplatňovanie mandátu počas rodičovskej dovolenky

BRATISLAVA - Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady (NR) SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát. Navrhuje, aby v takomto prípade za nich do parlamentu nastúpil náhradník. Vyplýva to z novely ústavného zákona, ktorú do NR SR predložili poslanci Ján Horecký a Branislav Škripek (obaja KDH).
„Platná právna úprava Ústavy SR nepozná možnosť dočasného neuplatňovania mandátu poslanca z dôvodu čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky. Jedinou výnimkou, keď mandát poslanca dočasne spočíva, je výkon funkcie člena vlády. V praxi to znamená, že poslanci a poslankyne sa ocitajú v situácii, keď je ich mandát počas starostlivosti o dieťa fakticky paralyzovaný – nemôžu sa zúčastňovať na hlasovaniach a plniť si ďalšie povinnosti, pričom absentuje ústavný mechanizmus, ktorý by zabezpečil riadne zastúpenie ich voličov,“ poznamenali predkladatelia.
Súčasný stav je podľa nich v rozpore s modernými princípmi zosúlaďovania rodinného a verejného života. „Predstavuje reálnu prekážku vstupu do aktívnej politiky, najmä pre ženy a mladé rodiny,“ argumentovali. Vysvetlili, že úprava by dávala poslancovi právo, nie povinnosť, rozhodnúť sa, či bude počas rodičovskej starostlivosti naďalej vykonávať svoj mandát alebo požiada o jeho dočasné neuplatňovanie. „Zároveň sa explicitne stanovuje, že v takomto prípade nastupuje za poslanca náhradník, aby bol zabezpečený plnohodnotný chod parlamentu a nepretržité zastúpenie voličov,“ dodali.