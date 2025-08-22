Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

KDH a Kresťanská únia kritizujú školské zákony, ktoré v piatok prijala vláda

Milan Krajniak
Milan Krajniak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Kresťanská únia (KÚ) kritizujú školské zákony, ktoré v piatok prijala vláda. Opakovane tvrdia, že zmena financovania škôl spôsobí vytvorenie detí dvoch kategórií. Okrem toho podľa nich prijatie zmien prinesie likvidáciu cirkevných škôl.

KDH kritizuje nerovné financovanie

„Vláda Roberta Fica (Smer-SD) trestá deti z veriacich rodín za to, že si vybrali školu, ktorá rešpektuje ich hodnoty. Jedným deťom dáva 100 percent podpory a tým druhým len 80 percent. Nie preto, lebo by mali horšie výsledky alebo ich rodičia platia menej daní. Len preto, lebo si vybrali vieru,“ tvrdí KDH. Opakovane poukazuje na nespravodlivosť.

archívne video

Vyjadrenie poslancov KDH po tlačovke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Únia je proti povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

KÚ okrem zmeny financovania škôl kritizuje aj zavedenie postupného povinného predprimárneho vzdelávania pre štvorročné deti od roku 2027 a následne od roku 2028 aj pre trojročné deti. „KÚ bude dôrazne v parlamente presadzovať argumenty proti navrhnutým zmenám financovania škôl a predprimárneho vzdelávania,“ avizovala strana.

Vláda na piatkovom zasadnutí schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorým sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Prijala aj návrh novely školského zákona a návrh zákona o školskej správe.

Ministerka Saková o útoku na ropovod Družba: Dodávky ropy budú obnovené najskôr v pondelok
Ministerka Saková o útoku na ropovod Družba: Dodávky ropy budú obnovené najskôr v pondelok
Správy
Minister Drucker po rokovaní vlády o vakcínach mRNA
Minister Drucker po rokovaní vlády o vakcínach mRNA
Správy
Minister Drucker po rokovaní vlády o novom školskom zákone
Minister Drucker po rokovaní vlády o novom školskom zákone
Správy

Ján Ferenčák
Ferenčák chce, aby ústavu mohlo meniť až 100 poslancov, predložil novelu
Domáce
Letecká linka Bratislava -
Letecká linka Bratislava - Košice bude už o pár týždňov realitou: Koľko zaplatíme za letenky?
dromedar.sk
Milan Krajniak
KDH a Kresťanská únia kritizujú školské zákony, ktoré v piatok prijala vláda
Domáce
Pozor, zmena MHD v Prešove: Linky na Košickú cez víkend neobslúžia Nový Solivar
Pozor, zmena MHD v Prešove: Linky na Košickú cez víkend neobslúžia Nový Solivar
Poprad

Generálny tajomník Organizácie Spojených
Generálny tajomník OSN varoval pred dôsledkami hladomoru v meste Gaza a vyzval na koniec vojny
Zahraničné
Karol Nawrocki
Prieskum ukázal: Viac Poliakov hodnotí Nawrockého pozitívne než negatívne
Zahraničné
John Bolton
FBI prehľadala dom bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Boltona
Zahraničné
Vodič kamiónu obedoval z
Prekvapivý a desivý pohľad: Vodič kamiónu OBEDOVAL priamo počas jazdy! Policajti ho zachytili na DIAĽNICI
Zahraničné

FOTO VNÚTRI! Shakira (48) v plavkách:
Shakira (48) v plavkách: Vyzerá rovnako dobre, ako pred 20 rokmi!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Robo
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena
Domáci prominenti
Tragická SMRŤ hudobníka (†51)
Tragická SMRŤ hudobníka (†51) oceneného Grammy: NEHODA na motorke!
Zahraniční prominenti
VEĽKÁ PÁRTY Markízy: Punkáč
VEĽKÁ PÁRTY Markízy: Punkáč zo Sľubu, zmoknuté hviezdy a Lucy... Ups, vykuklo ti PRSO!
Domáci prominenti

Medzi autentickým Gréckom a
Medzi autentickým Gréckom a luxusnou dovolenkou: Ostrov Antiparos
dromedar.sk
Myslíte si, že viete
Myslíte si, že viete po česky? Otestujte sa v našom KVÍZE, tieto slová vám dajú zabrať
Zaujímavosti
Malý stroj sa zrútil
Desivá havária lietadla: VIDEO Dopadlo kolmo priamo na diaľnicu! Vodiči prechádzali cez plamene
Zaujímavosti
Tajný ruský projekt! Po
Tajný ruský projekt! Po 25 rokoch unikli informácie o vývoji teleportácie a stroji času
Zaujímavosti

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)

VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
Podcast Šampióni
Taliansko - Slovensko: Online prenos z prvého zápasu na MS vo volejbale žien 2025
Taliansko - Slovensko: Online prenos z prvého zápasu na MS vo volejbale žien 2025
MS vo volejbale
Skromný Chára o svojom rozlúčkovom zápase: Nebol som presvedčený, že si niečo také zaslúžim
Skromný Chára o svojom rozlúčkovom zápase: Nebol som presvedčený, že si niečo také zaslúžim
Slovensko
Hustý dážď komplikoval život všetkým: Cez polčas boli debaty, či Slovan vôbec dohrá zápas
Hustý dážď komplikoval život všetkým: Cez polčas boli debaty, či Slovan vôbec dohrá zápas
Európska liga

Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Motivácia a inšpirácia
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Rady a tipy
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov

Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Vyhľadávanie od Googlu dostáva brutálny upgrade. AI za teba spraví všetku ťažkú prácu
Umelá inteligencia
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Aplikácie a hry
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Android
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Bezpečnosť

Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!

Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada

Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Partnerské vzťahy
Tieto dátumy v závere auguste ovplyvnia náš život vo veľkom: Ide o dni, keď sa lámu sny a ukazuje pravda vo vzťahoch
Ďalšie zo Zoznamu