Zmeny v rokovacom poriadku sú opäť na stole: Plénum čakajú kratšie vystúpenia, no vracia sa obľúbená zábavka!

BRATISLAVA - Parlamentná schôdza môže byť celkom bujará, až komická. Vedia to mnohí poslanci, ktorí v pléne už strávili viac ako len jedno volebné obdobie. Hovoriť by predovšetkým vedeli také mená ako Igor Matovič, Andrej Danko či Ondrej Dostál. Rokovací poriadok bol už od 2016 pod tlakom SNS zmenený, hlavne v otázke dĺžky vystúpení za rečníckym pultom, no zdá sa, že aj táto a mnohé iné pasáže poriadku sa opäť zmenia.
archívne video
O tom, aké zmeny majú v parlamente nastať, informoval portál Aktuality.sk. Ten disponuje návrhom podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru-SSD, v ktorom sú viaceré zmeny. Niektorí pamätníci si možno ešte spomínajú na to, ako sa v roku 2016 pod iniciatívou vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka skracovala rozprava na 20 minút a mnohé iné veci. Zdá sa, že o necelú dekádu neskôr je čas na ďalšiu zmenu. Tentokrát sa jej chopí Smer-SSD pod taktovkou podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara a poslancov Róberta Puciho z Hlasu-SD a Adama Lučanského z klubu SNS.
Zo spoločného návrhu, ktorý má redakcia Aktualít k dispozícii, vyplýva niekoľko vecí. Predložiť by ho chceli už na septembrovej schôdzi a v prípade schválenia by platil už od nového roka.
Rečnenie za pultíkom chcú opäť skrátiť
Zrejme pre opozíciu bude veľkým negatívom fakt, že návrh chce súčasných maximálnych 20 minút za rečníckym pultom na jedného poslanca skrátiť až na 15 minút. Čo sa týka tretieho čítania, bude to dokonca len 5 minút.
- Zahrnie sa tak súhrnný limit 90 minút pre navrhovateľa zákona a spravodajcu na všetky ich vystúpenia k jednému bodu, čím sa ruší ich doterajší neobmedzený čas. Poslanci budú môcť vystupovať len 15 minút a v treťom čítaní len 5 minút,
- Po schválení návrhu sa tiež skončí sa tiež povinnosť čítania pozmeňujúcich návrhov. Poslanci už nebudú musieť doslovne čítať svoje pozmeňujúce návrhy, ak ich zverejnia na webe parlamentu najneskôr deň pred svojím vystúpením,
- Situácia sa zmení aj v kluboch, kde členstvo v Osobitných kontrolných výboroch bude priamo viazané na príslušnosť k poslaneckému klubu,
- Tretie čítanie bude venované výlučne podávaniu návrhov na opravu legislatívno-technických a jazykových chýb,
- Menia sa aj pravidlá pri hodine otázok. Namiesto náhodného žrebovania bude predsedajúci čítať otázky striedavo od poslancov koalície a opozície, aby sa zabezpečila vyváženosť,
- Každý návrh zákona, ktorý mení alebo dopĺňa už existujúci zákon, bude musieť povinne obsahovať aj informatívne konsolidované znenie novelizovaných ustanovení. Toto znenie má byť v elektronickej forme a musí v ňom byť jasne vyznačené, ktoré časti sa menia, dopĺňajú alebo vypúšťajú. Návrh tak chce navýšiť zrozumiteľnosť navrhovaných zmien pre poslancov aj pre verejnosť.
S Dankovým obmedzením už viac nerátajú
Nejedného predstaviteľa opozičného tábora však poteší novinka v podobe zrušeného pravidla bývalého šéfa parlamentu Danka. Ten na základe početných kontroverzných vystúpení Igora Matoviča z hnutia Slovensko (vtedy OĽaNO, pozn. red.) začal konať a zrušil možnosť v pléne využívať vizuálne pomôcky vrátane transparentov, ktorých bolo v pléne počas minulého desaťročia neúrekom.
Najpamätnejším momentom bol azda rok 2016, kedy sa vo veľkom riešila angažovanosť podnikateľa Ladislava Bašternáka.
Koalícia chce teraz tento zákaz náhle zrušiť. "Navrhuje sa umožniť používanie obrazovej prezentácie vo forme tabuliek a grafov pri vystúpení v rozprave so súhlasom predsedajúceho," uvádza sa v návrhu. Použitie tabuliek alebo grafov podľa autorov návrh vraj nijako nenarúša priebeh schôdze a ani dôstojnosť vystúpenia poslancov v rozprave.
Dostál sa tradične vyhral so zvýrazňovačmi
Zneniu rokovacieho poriadku sa už niekoľko rokov odborne venuje poslanec klubu Slobody a Solidarity Ondrej Dostál. Ten ani teraz nevynechal príležitosť tieto zmeny okomentovať. "Zelenou farbou som vyznačil tie, ktoré pochádzajú z návrhu novely, ktorý pred rokom predložili poslanci SaS, alebo sú ním inšpirované. Belasou sú veci, ktoré podľa môjho názoru zlepšujú rokovací poriadok. A červenou tie, s ktorými mám problém a ktoré sú hlavným dôvodom, prečo pod návrhom nie sú podpísaní aj opoziční poslanci, hoci sa na jeho príprave podieľali," uviedol Dostál.
"Pre písomne prihlásených sa čas rozpravy má skrátiť z 20 minút na 15, v treťom čítaní z 10 na 5 a rozprava v treťom čítaní sa má obmedziť len na legislatívno-technické otázky. Prečo? Nevedno. Rieši to nejaký vážny problém? Určite nie. Škoda. Bez obmedzovania diskusie by to mohol byť celkom dobrý návrh, keďže väčšina bodov je úplne v poriadku," posťažoval sa Dostál.