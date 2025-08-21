Marcinková po úmrtí Anny Záborskej (†77): Rozhodla sa prehovoriť o spoločnom TAJOMSTVE! TOTO ich spájalo

BRATISLAVA – Slovenskú politickú scénu dnes obletela smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrela v stredu opozičná poslankyňa Anna Záborská. Informácia zasiahla viacerých jej kolegov z parlamentu a žiaľ nad jej stratou vyjadrili aj tí, ktorí sa s ňou názorovo rozchádzali. Ľútosť nad stratou vyjadrila aj poslankyňu Vladimíra Marcinková (SaS). Pri tejto príležitosti prezradila, že hoci politicky spolu väčšinou ostro nesúhlasili, napriek tomu sa na seba vždy usmiali, keď oproti sebe kráčali po chodbe. Mali totiž spoločné tajomstvo.
Marcinková prezradila, že ju s Annou Záborskou spájalo jedno tajomstvo, ktoré nikdy neplánovala prezradiť, ale na dotvorenie obrazu o tom, aká zakladateľka Kresťanskej únie bola, to dnes chce povedať. „Posadili nás vedľa seba pri návšteve Pápeža Františka v Bratislave. Mala som na jazyku milión výhrad, ktoré som tam pani Záborskej chcela zdeliť v témach, kde sme smi vymieňali názory, ale v tom mi ale zasvietil telefón a na displeji bola veľmi smutná správa. Zomrela moja drahá pani M. Pracovala v krajčírskej dielni, ktorú sme spolu s ňou založili pre ženy, ktoré si pre chorobu alebo inú vážnu prekážku, nevedeli v našom regióne nájsť prácu. Keď som sa dozvedela, že nás pani M opustila, namieste som sa rozplakala. Po chvíli som sa celá ufňukaná obrátila k pani Záborskej a vyrozprávala jej to. Ako sme tam tak vedľa seba sedeli, spomenula som si, že práve ona je v nejakom spojení so školou, ktorú navštevoval syn pani M. Išlo o prestížnu školu, kde sa platilo aj školné. Nevedela som o tom veľa, ale pani M mi to za života opisovala, a bola veľmi hrdá, že sa tam jej syn dostal a chcela mu so školným pomáhať,“ prezradila.
„To najmenej, čo mi v tom žiali napadlo urobiť, bolo poprosiť pani Záborskú, aby zistila koľko školného treba ešte do konca štúdia za chlapca zaplatiť a ako to viem urobiť za neho, aby sa o tom nedozvedel,“ pokračovala v príbehu, ktorý ich spojil. Vtedy si obe političky vymenili telefónne čísla. „Ona mi v ten večer poslala správu, kam poslať peniaze za školné a koľko. Suma sa mi však zdala nižšia, než som si spočítala ja, a tak som sa jej obratom opýtala, či to určite dobre zrátali, že to chcem vyrovnať celé. Ona ma prekvapila odpoveďou: Pani poslankyňa, tá suma je na polovičku. Ak by vám to nevadilo, bolo by pre mňa cťou, ak by som mohla zaplatiť tú druhú polovičku ja. Chcem pomôcť. Ďakujem,“ prezradila Marcinková, čo vtedy Anna Záborská urobila.
„Pozerala som na tú správu hodnú chvíľu. A od toho momentu, sme mali tajomstvo, ktoré nás spájalo úplne inou niťou, než napnuté struny politických nezhôd. Odpočívajte v pokoji pani Záborská. Myslím na vás,“ dodala.