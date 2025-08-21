Polícia pátra po Volodymyrovi: Naposledy ho videli v Trenčíne, neviete, kde môže byť?

Ilustračné foto (Zdroj: Faceboo/Pátrací Tím Východ)
TRENČÍN - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 53-ročnom Volodymyrovi Fylyppovi. Muža naposledy videli 7. júna večer na ubytovni v Trenčíne, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy. Váži 80 kilogramov. Má krátke svetlé vlasy, svetlo-sivé oči a výraznú jazvu nad ľavým okom.
Nezvestný Volodymyr (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.