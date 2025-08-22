AKTUÁLNE Na východe sa zrazil autobus s autom: Jeden mrtvy a viacero zranených! Cestu uzavreli, zasahujú všetky zložky

BRATISLAVA - Medzi obcami Spišský Hrušov a Spišské Vlachy sa zrazil autobus s osobným autom. Z miesta nehody hlásia viacero zranených. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Na mieste aktuálne zasahuje osem pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby. "Hlásených je niekoľko zranených," uviedli zdravotní záchranári.
Autobus po nehode skončil mimo cesty. "Cesta II/536 je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému," spresnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Žiaľ, jedna osoba nehodu neprežila. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste sú aj ďalší štyria ťažko zranení.
Hovorca uviedol, že podľa prvotných informácií je na mieste celkovo desať zranených ľudí, z toho nateraz štyria veľmi ťažko. Autobus skončil v priekope mimo cesty v blízkosti stromu. V súčasnosti podľa Bálinta nie je jasné, či sa obeť nachádzala v autobuse alebo v osobnom vozidle. Na mieste sú všetky záchranné zložky, zasahujú tam aj dve posádky profesionálnych hasičov z Krompách a zo Spišskej Novej Vsi.
