Na Slovensku platí zvýšené nebezpečenstvo požiarov vo vyše 30 okresoch: Hasiči varujú pred zakladaním ohňa

BRATISLAVA - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí od stredy vo vyše 30 okresoch. Ide najmä o okresy na severe, strede, západe i juhu Slovenska. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Zvýšené nebezpečenstvo platí v okresoch Bratislava, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Prievidza. Rovnako v okresoch Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Vydané je aj v okresoch Brezno, Poprad, Rožňava, Sabinov a Prešov.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.