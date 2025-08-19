Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Šéf KDH Milan Majerský má na krku trestné oznámenie! Občianske združenie poukazuje na TIETO jeho slová

Milan Majerský Zobraziť galériu (2)
Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA – Predseda KDH Milan Majerský má na krku trestné oznámenie. Podalo ho občianske združenie Právo na pravdu, za ktorým stojím podnikateľ Zoroslav Kollár a týka sa Majerského slov v súvislosti so situáciou v Gaze.

Podnet podali na ÚBOK aj GP SR. Dôvodom je výrok šéfa KDH, ktorý odznel v diskusnej relácii STVR O päť minút 12. „Keď už hovoríte o Hamase, o Izraeli, ja nepodlieham propagande. Ja nepodlieham videíkam, kde sú naštafírované deti s prázdnymi miskami a natočia ich. Alebo novinári, ktorí sú v prezlečení novinárov, a pritom sú to bojovníci Hamasu. Ja tomu nepodlieham. Ja presne viem, ako fungujú tieto propagandistické akcie. A jednoducho Hamas 6. októbra začal teroristický útok na izraelský ľud na hudobnom festivale. Ale nebavme sa o Hamase...“ povedal Majerský.

Podľa združenia však týmito šéf KDH slovami verejne spochybnil autenticitu záberov humanitárnych organizácií tým, že označil hladujúce deti v Gaze za „naštafírované“. Výrok treba podľa ich slov posúdiť v kontexte prebiehajúceho konfliktu v Gaze a medzinárodných správ o civilných obetiach a humanitárnej kríze. „Majerského vyjadrenie naznačuje, že zábery hladujúcich detí v obkľúčenej Gaze považuje za propagandu a inscenované divadlo, čím fakticky spochybňuje alebo zľahčuje správy o tamojšom hladomore a utrpení civilistov,“ uviedli.

 „Máme za to, že týmto výrokom spochybnil správy medzinárodných humanitárnych organizácií o desaťtisícoch mŕtvych civilistov a o hladomore detí v obkľúčenej Gaze. Takéto vyjadrenia podľa nášho názoru zľahčujú utrpenie civilného obyvateľstva a môžu byť posudzované ako hrubé zľahčovanie zločinov proti ľudskosti a šírenie nenávisti. Prípad má vážny spoločenský rozmer. V minulosti boli na Slovensku obžalovaní za svoje výroky viacerí predstavitelia extrémistickej scény. Napríklad Marián Magát. Marián Kotleba, Marián Mizík či Milan Mazure či Danny Kollár. Práve za verejné výroky popierajúce genocídu či šíriace nenávisť. Aj preto je dôležité, aby sa podobné konanie poslancov Národnej rady SR posudzovalo rovnako prísne,“ uviedlo Právo na pravdu.

Politická zodpovednosť podľa nich nestačí. „V demokratickej spoločnosti musí byť každý, vrátane verejných činiteľov, braný na zodpovednosť za výroky, ktoré spochybňujú ľudské utrpenie a hrubo relativizujú správy o možných zločinoch proti ľudskosti,“ dodali.

