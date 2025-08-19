Polícia obvinila 27-ročného muža: Fyzicky napadol iného muža

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VYŠNÉ RUŽBACHY - Obvineniu z výtržníctva a trestného činu ublíženia na zdraví čelí 27-ročný muž. Ten podľa krajskej policajnej hovorkyne z Prešova Jany Ligdayovej fyzicky napadol iného muža v obci Vyšné Ružbachy v okrese Stará Ľubovňa.
„Pred miestnym pohostinstvom, teda na mieste prístupnom verejnosti, fyzicky napadol 42-ročného muža. Udrel ho do oblasti nosa, v dôsledku čoho napadnutý muž spadol na zem, kde ho útočník opakovane udieral do hlavy a kopal do tela. V tomto vyčíňaní neprestal ani po výzvach okolostojacich svedkov,“ priblížila Ligdayová. Obeť útoku utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali liečenie.
Útočníka policajná hliadka zadržala v nedeľu (17. 8.) popoludní. Skončil v cele policajného zaistenia.