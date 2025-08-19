Premiér Robert Fico prijal predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batteries

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prijal v utorok v budove Úradu vlády SR predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB). Spoločnosť realizuje výstavbu továrne na výrobu batérií do elektromobilov v priemyselnom parku v Šuranoch v okrese Nové Zámky. Na stretnutí sa zúčastnila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a tiež generálny riaditeľ spoločnosti InoBat Marián Boček.
Vláda SR vyhlásila v prvej polovici tohto roka projekt baterkárne za strategickú investíciu. Gotion InoBat Batteries vznikol ako spoločný podnik čínskej firmy Gotion High-Tech a slovenského startupu InoBat.
Prvá batériová gigafabrika na Slovensku bude postavená v Šuranoch na ploche 95 hektárov a vytvoriť by mala tisíce pracovných miest. V počiatočnej fáze vývoja bude mať kapacitu 20 gigawatthodín (GWh) s ďalším potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 GWh. Cieľové spustenie pilotnej výroby je pred začiatkom 2026 a ostrý štart výroby, s postupným škálovaním do plného rozsahu, je naplánovaný na január 2027.