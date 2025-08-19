VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Rozlúčte sa so slnkom, už čoskoro príde ochladenie a dážď!

BRATISLAVA – Minulotýždňové úmorné horúčavy sú definitívne minulosťou. Tento týždeň idú teploty na teplomeroch dolu. Začiatok týždňa sa síce ešte nesie v znamení teplého slnečného počasia,to si však už dlho užívať nebudeme. Druhá polovica týždňa totiž prinesie ochladenia aj dážď.
V pondelok sme si ešte užili pekný slnečný deň. Horúčavy z minulého týždňa, kedy ortuť teplomerov vystúpila vysoko nad 30 stupňov, sa už síce neopakovali, no bolo stále príjemne teplo a slnečno a teploty dosahovali 30 stupňov. Do našej oblasti však už citeľne zasiahol chladnejší vzduch, ktorý prúdi zo severu.
Pekne bude aj počas utorka. Počasie bude ovplyvňovať tlaková výš, ktorá sa sformuje nad karpatskou oblasťou. Ako uvádza SHMÚ na svojejs tránke, má byť jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť a to najmä v horských oblastiach. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa budú pohybovať okolo 14 stupňov.
Stredajšia noc bude bez ešte zrážok. Počas dňa sa to však začne postupne meniť. „Tlaková výš nad karpatskou oblasťou zoslabne a od severovýchodu k nám začne zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu. Zároveň k nám začne prechodne prúdiť teplý vzduch od juhozápadu,“ uvádzajú meteorológovia. Oblačnosť začne pribúdať popoludní na západe, kde sa môžu vyskytnúť ojedinele prehánky alebo búrky. Stále však bude príjemne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami miestami na 26 stupňov.
Vo štvrtok už počasie u nás začne ovplyvňovať zvlnený studený front spojený s prehlbujúcou sa tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z Ligúrskeho mora, cez severné Taliansko až nad Maďarsko. V praxi to znamená, že bude oblačno až zamračené, v noci spočiatku miestami zmenšená oblačnosť. Neskôr počas dňa treba počítať na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky a to aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov.
V piatok cez naše územie studený front postúpi ďalej na východ. Pripravte sa na to, že bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Popoludní v západnej polovici ustávanie zrážok a miestami aj zmenšovanie oblačnosti. Bude už tiež chladnejšie. Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní 15 až 20 stupňov.