Pondelok25. august 2025, meniny má Ľudovít, zajtra Samuel

Meteorológovia varujú pred prízemným mrazom na viacerých miestach Slovenska: Výstraha platí do utorkového rána

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na viacerých miestach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od polnoci do utorka (26. 8.) 7.00 h.

Výstraha pred mrazom platí v celom Prešovskom kraji. Rovnako v okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. „Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ varujú meteorológovia.

Meteorológovia varujú pred prízemným
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Viac o téme: PočasieMeteorológoviaPrízemný mrázSlovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Aké počasie nás čaká
Aké počasie nás čaká v najbližšom období? Meteorológovia vydali prvé prognózy: Upršaná jeseň, zima môže prekvapiť!
Domáce
Náhla zmena počasia: Dážď
Náhla zmena počasia: Dážď sa môže vyskytnúť na celom území Slovenska
Domáce
O pár hodín vypukne
O pár hodín vypukne peklo! Na Slovensko sa ženie ochladenie: Pripravte sa na dážď, teploty pôjdu prudko dolu
Domáce
V noci sa na
V noci sa na území Slovenska výrazne zmení počasie, treba rátať s búrkami
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby TOTO po ňom nezdedili!
Prominenti
Široká verejnosť si prišla na zádušnú omšu uctiť pamiatku poslankyne Anny Záborskej
Široká verejnosť si prišla na zádušnú omšu uctiť pamiatku poslankyne Anny Záborskej
Správy
Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Tlačová konferencia ministra Šutaja Eštoka na tému Fakty vs. Hoaxy
Správy

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Peter Kotlár má svoju energiu venovať preverovaniu pandémie, vyčíta mu Šutaj Eštok
Domáce
Peter Stachura
KDH a hnutie Slovensko kritizujú splnomocnenca Kotlára za postoj k analýze mRNA vakcín od Slovenskej akadémie vied
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Hlas-SD odmieta zmeny v 13. dôchodku aj znižovanie príspevkov do druhého piliera: Nechce škrty v sociálnej oblasti
Domáce
Nitra: Svet fauny láka na kŕmenie krokodíla, stretnutie s hadmi aj fotenie s pytónom
Nitra: Svet fauny láka na kŕmenie krokodíla, stretnutie s hadmi aj fotenie s pytónom
Nitra

Zahraničné

Majiteľ sociálnej siete X
Muskova xAI žaluje Apple a OpenAI za údajné nezákonné potlačovanie konkurencie
Zahraničné
Pasažieri kričali od strachu!
Pasažieri kričali od strachu! VIDEO Turbulencie prinútili lietadlo k núdzovému pristátiu
Zahraničné
Tragédia na ostrove Wight!
Tragédia na ostrove Wight! Zrútil sa vrtuľník so štyrmi ľuďmi: Traja zomreli a jedna osoba je ťažko zranená
Zahraničné
Psychologička z Harvardu označila
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Zahraničné

Prominenti

Legendárna herečka HVIEZDI aj
Legendárna herečka HVIEZDI aj po 90-ke: Staručká babička? Ale kdeže... Pozrite, aká ŠUPA!
Zahraniční prominenti
Ján (72) zo šou
Ján (72) zo šou Farmár hľadá ženu je vo VÄZBE: Obvinenie z TÝRANIA koňa... OTRASNÉ, ako žil!
Domáci prominenti
Braňo Deák
Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby toto po ňom NEZDEDILI!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Sám Doma po 35
Sám Doma po 35 rokoch od premiéry: Kevin NIE JE jedinou hviezdou rodiny... Jeho brat získal Oscara!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ženy, ktoré majú viac
Ženy, ktoré majú viac TOHTO, majú aj viac sexu!
vysetrenie.sk
Poliak dorazil k moru
Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci
Zaujímavosti
Experiment storočia? Do vesmíru
Experiment storočia? Do vesmíru sa vydali nezvyčajní prieskumníci: TOTO nie sú astronauti!
Zaujímavosti
Tento pohyb vášho psa
Tento pohyb vášho psa hovorí viac než tisíc slov: Odborník odhalil dojemnú pravdu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
Matovič chce vrátiť rodinám podporu cez daňový bonus: Rozhodne sa v parlamente!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
TOP 10 najdrahších leteniek na svete: Bežní cestujúci takýto luxus nikdy nezažijú!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Štátny bojkot veterných elektrární? Tarabov rezort podľa energetikov bez vysvetlenia blokuje viacero veľkých projektov!
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)
Stretnutie bankárov otočilo vývoj: Euro silnie a Slovákom svitá na lepšie časy! (komentár)

Šport

FOTO Muži z nej kedysi išli do kolien: Slávna modelka sa objavila na zápase Premier League
FOTO Muži z nej kedysi išli do kolien: Slávna modelka sa objavila na zápase Premier League
Premier League
VIDEO Nešťastná bodka za krásnou kariérou: Česká legenda dostala v rozlúčkovom zápase kanára!
VIDEO Nešťastná bodka za krásnou kariérou: Česká legenda dostala v rozlúčkovom zápase kanára!
Ženy
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
Príšerná správa z Vuelty: Na pretekoch vyhasol život mladučkého pretekára (†17)
La Vuelta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Transferová pecka na našom trhu: Slovan ulovil do tímu slovenského reprezentanta
Tipos SBL

Auto-moto

Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Prečo je pracovná morálka v Japonsku svetovým fenoménom? Odhaľujeme tajomstvá disciplíny a oddanosti
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Ako pripraviť tmavý guláš: Osvedčené tipy, ktoré vám pomôžu
Rady a tipy
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Džem z arónie: Premení palacinky aj obyčajný chlieb na delikatesu
Výber receptov

Technológie

Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Máš pocit, že starneš rýchlejšie než všetci naokolo teba? Vedci konečne majú odpoveď, prečo sa to deje
Veda a výskum
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Ukrajinci používajú zbrane z druhej svetovej vojny na obranu pred modernými ruskými zbraňami
Armádne technológie
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Ikonický warpový pohon zo Star Treku sa môže stať realitou. Je bližšie, než kedykoľvek predtým, tvrdia vedci
Veda a výskum
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Posledná aktualizácia Windowsu 11 spôsobuje problémy. Microsoft odporúča okamžitú opravu
Windows

Bývanie

Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Zašpinili ste si oblečenie? 6 prípadov, keď vás zachráni studená voda + 6 dobrých rád k lepšiemu čisteniu škvŕn
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur

Pre kutilov

Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Ako si na záhrade postaviť bazén rýchlo a jednoducho? Milan to skúsil z dreva a toto je výsledok
Dvor a záhrada
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Chudnutie a diéty
Ako vplýva na chudnutie Sloveniek genetika? Fitness tréner hovorí o návykoch a strave, ktoré sú pre nás najvhodnejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pasažieri kričali od strachu!
Zahraničné
Pasažieri kričali od strachu! VIDEO Turbulencie prinútili lietadlo k núdzovému pristátiu
Psychologička z Harvardu označila
Zahraničné
Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého
Najznámejší los sveta Emil
Zahraničné
Najznámejší los sveta Emil už opustil Slovensko: Pri Viedni vraj obdivuje pamiatky, tvrdí polícia
Detaily nešťastia v autoumývarni
Domáce
Detaily nešťastia v autoumývarni v Pezinku! Chlapca (5) prešlo auto dvakrát, v nemocnici bojuje o život

Ďalšie zo Zoznamu