Polícia zadržala páchateľov pri obci Družstevná pri Hornáde: Na štvorkolke kradli drevo z lesa

DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE - Policajti zasiahli proti páchateľom, ktorí si v lese pri obci Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska nelegálne privlastňovali drevo. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, na štvorkolke sa pokúsili odviezť 35 kusov stromov.

Išlo o hraby obyčajné s dĺžkou približne tri metre, ktoré vyrúbali sekerami. „Hliadka ich obmedzila na osobnej slobode a zaistila štvorkolku a sekery. Páchateľom hrozí trestné stíhanie za krádež drevnej hmoty,“ doplnila polícia s tým, že škoda, ktorú spôsobili Mestským lesom Košice, zatiaľ nebola vyčíslená.

Opozičné hnutie Slovensko odmieta zníženie počtu krajov: Návrh SNS označuje za populistické výkriky
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Slovensko má druhú najvyššiu infláciu v eurozóne: PS kritizuje vládu za zbabranú konsolidáciu financií
Sereď: Nová dočasná lávka pre peších už čoskoro otvorená, most zostáva uzavretý
Sereď: Nová dočasná lávka pre peších už čoskoro otvorená, most zostáva uzavretý
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb hlási rekord epidémií z komárov: Viní zmenu klímy
Prekvapivé DETAILY počas rokovaní v Bielom dome: TERČOM sa stali reakcie TEJTO političky, sedela hneď vedľa Trumpa!
Daniel zverejnil fotky hotela: Sníval som o dovolenke snov, ale toto je nočná mora
Nemecko odmieta eskaláciu izraelskej operácie v Pásme Gazy: Jordánsko varuje pred zničením mierových vyhliadok
Kavaschová ukázala NOVÉ TELO: Neuveríte, koľko KÍL schudla! FOTO ako dôkaz
SEXI milenka (40) Hugha Hefnera: O 15 rokov neskôr a s 15 kilami NAVYŠE... Aha, ako DNES vyzerá!
Holubová sa pochválila fotkou V PLAVKÁCH: Na takomto TELE opäť MAKÁM!
Náhla SMRŤ hviezdy (†46) filmu Lilo & Stitch: Pitva odhalila PRÍČINU... Uff, bolo toho viac!
Šokujúce slová experta: TOTO by sa stalo s tvojím telom po výbuchu atómovej bomby!
Škandál na súde: Prestížny právnik bol prichytený pri používaní vymyslených rozsudkov, pomáhal si s AI!
Tip na výlet s deťmi: Vyhliadkové plavby vám ukážu krásy Slovenska
Šokujúce VIDEO: Žena našla medveďa priamo na svojej záhrade, TOTO správanie ale nečakala!
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)
Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)
Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)
Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)
Bajzík: "Ropný úsmev" môže skončiť slzami! Čo sa deje na trhu s ropou? (komentár)
Historická zhoda firiem a odborárov: Volajú po úsporách, toto je ich odkaz vláde!
Slovan na ťahu, aby vrátil dôveru ľuďom a vedeniu: Prezradil, čo zmení pred prvým zápasom o postup
Slovan na ťahu, aby vrátil dôveru ľuďom a vedeniu: Prezradil, čo zmení pred prvým zápasom o postup
Ako hladná tigrica: Šramková nekompromisne rozdrvila súperku a preletela do druhého kola
Ako hladná tigrica: Šramková nekompromisne rozdrvila súperku a preletela do druhého kola
Niet času na smútok: Európska liga je pre Slovan motiváciou, túži po mohutnej podpore tribún
Niet času na smútok: Európska liga je pre Slovan motiváciou, túži po mohutnej podpore tribún
Fenomenálny kanonier Liverpoolu: Salah to dokázal ako prvý futbalista v histórii
Fenomenálny kanonier Liverpoolu: Salah to dokázal ako prvý futbalista v histórii
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Prečo milionári majú veľké knižnice a bežní ľudia kupujú veľké televízory? Pravda, ktorá vás môže prekvapiť
Prečo milionári majú veľké knižnice a bežní ľudia kupujú veľké televízory? Pravda, ktorá vás môže prekvapiť
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Nenechajte sa vytočiť v práci: Takto zvládnete hnev aj silné emócie ako profík
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
Do Google Dokumentov mieri novinka, ktorú si zamiluješ. Chyby vďaka nej nájdeš jednoduchšie
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
„Ak ti ukradli viac ako 500 €, máš konzultáciu zadarmo!“ Podvodníci sa opäť vydávajú za políciu a toto sú triky, ktorými ťa oklamú
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Nová hrozba pre Kremeľ? Ukrajinská strela Flamingo môže zasiahnuť ciele hlboko v Rusku
Samsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobil
Samsung telefóny ukrývajú šikovnú funkciu, ktorá ti pomôže zrýchliť mobil
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zistiť, či je ON ten pravý alebo len prechodná kapitola: Vďaka týmto trom veciam to odhalíte
Ako zistiť, či je ON ten pravý alebo len prechodná kapitola: Vďaka týmto trom veciam to odhalíte
