Opozícia obvinila premiéra Fica zo zastrašovania verejnosti a zakrývania ekonomického kolapsu

Michal Šimečka
Michal Šimečka (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vládu, že namiesto riešenia reálnych problémov Slovenska zastrašujú verejnosť a šíria konšpirácie. Zakryť tak chcú podľa nej aj ekonomický kolaps Slovenska. Uviedli to v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu premiéra, na ktorej kritizoval i aktivity opozície, najmä hnutia PS, spojené s incidentom na festivale v Báčskom Petrovci.

Tlačová konferencia PS na tému: Vláda ignoruje incident voči Slovákom v Srbsku (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Premiér sa po dlhých týždňoch vrátil z chorvátskej pláže na úrad vlády. Ale nie preto, aby riešil drahotu, stagnujúcu ekonomiku, verejné financie alebo ochranu našich krajanov v Srbsku. Namiesto toho ponúkol mixtape svojich konšpirátorských hitov - gruzínske légie, majdanizácia, srbská opozícia, Veľký Tresk, zlý Šimečka, Ódor, Británia,“ reagoval predseda PS Michal Šimečka. Ku kritike sa pridal aj poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Čím viac Robert Fico so svojimi kumpánmi okolo kričí, tým si môžete byť viac istejší, že SR je na tom zle a všetko, čo vidíte, je naozaj pravda,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii.

Podotkol, že vláda namiesto riešení prináša strach. „To je jediné, čo dnes Robert Fico chcel celému národu ukázať. Pohádať sa s médiami, povedať všetky konšpirácie sveta, ktoré existujú, nahnať vám strach, aby ste sa nezaoberali tým, čo máte v peňaženke, ale aby ste sa báli o zajtrajšok. To je štandardná jednoduchá smerácka hra,“ podotkol.

Obvinenia z nezákonných zásahov a šírenia nenávisti

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) skonštatovala, že vláda vedie Slovensko do katastrofy - ekonomicky, sociálne aj bezpečnostne. „Zakrýva nezákonné zásahy do verejných tendrov, necháva našich krajanov v zahraničí napospas útočníkom a medzitým šíri klamstvá a nenávisť. Povinnosťou opozície je preto čo najskôr predstaviť spoločnú demokratickú a štátotvornú alternatívu a odstaviť túto nebezpečnú garnitúru od moci,“ dodala Remišová.

Premiér na tlačovej konferencii uviedol, že kroky opozície spojené s incidentom na festivale v Báčskom Petrovci majú viesť k tomu, aby bola na Slovensku taká istá situácia ako v Srbsku. Obviňoval opozičných predstaviteľov, že chcú na územie Slovenska priniesť potýčky, konflikty či neporiadok. Nerozumie tomu, prečo ho vyzývajú, aby v prípade incidentu zasiahol. Ide podľa neho o vnútorné záležitosti Srbska.

