Hlas-SD je pripravený niesť zodpovednosť za chyby pri Pellegriniho kampani

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD je pripravený niesť zodpovednosť za administratívne chyby v prípade financovania kampane Petra Pellegriniho pred prezidentskými voľbami. Vyplýva to zo stanoviska lídra strany Matúša Šutaja Eštoka. Reagoval tak na podozrenia spojené s pôžičkou na kampaň.
„Pôžička sa nezverejnila na webovej adrese tak, ako sa v zmysle zákona zverejniť má. Ja som aj listom požiadal štátnu volebnú komisiu, že jednoducho toto sa udialo a sme pripravení za túto administratívnu chybu niesť následky,“ vyhlásil. Avizoval, že strana je tiež pripravená niesť zodpovednosť za to, ak peniaze odišli skôr, ako mali. Zároveň však deklaroval, že o tom nemal žiadne informácie.
archívne video
Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že celá kampaň Pellegriniho bola financovaná z darov od členov či sympatizantov Hlasu-SD. „Aj tá pôžička bola v zmysle zákona legálne splatená z darov,“ podotkol. Avizoval, že o administratívnych chybách sa budú interne baviť.
Zároveň pripomenul, že financovanie Pellegriniho kampane riešili v zhone. Poukázal na to, že Pellegrini do poslednej chvíle váhal, či do kandidatúry pôjde. Chceli mu podľa jeho slov dať peniaze, ktoré strana dostala za výsledky volieb do Národnej rady SR. „Na poslednú chvíľu sme zistili, že nie je možné používať tieto štátne peniaze. (...) Tak preto prišiel vtedy nápad s tým, že si zoberieme pôžičku,“ dodal. Pellegrini bol pred nástupom do prezidentského úradu predsedom Hlasu-SD a v súčasnosti má titul zakladajúceho predsedu strany.