Ďalší útok medveďa! V obci Hybe napadol muža na prechádzke so psom

HYBE - V obci Hybe došlo k závažnému incidentu, keď medveď napadol mladého muža venčiaceho psa. Udalosť sa odohrala v podvečerných hodinách, len niekoľko desiatok metrov za rodinnými domami. Muž utrpel viaceré škrabance a hlbokú ranu na chrbte.
Podľa slov poľovného hospodára Jána Pivka sa útok stal približne o 18:30, asi 150 metrov nad športovým areálom a 100 metrov od posledného obývaného domu. Našťastie, medveď v útoku nepokračoval. Zranenému mužovi poskytli prvú pomoc miestni futbalisti, ktorí práve trénovali na neďalekom ihrisku. O udalosti informoval portál noviny.sk
Richard Bolješik z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby prezradil, že 28-ročný muž bol po prvotnom ošetrení s povrchovým poranením hrudníka, bedra a stehna prevezený do nemocnice. Po jednorazovom ošetrení ho prepustili do domáceho liečenia.
Starosta obce okamžite reagoval vyhlásením cez obecný rozhlas, vyzývajúc obyvateľov, aby sa vyhýbali nebezpečnej lokalite. Na miesto dorazil aj zásahový tím. Ján Pivko dodal, že sa pokúšali medvedicu plašiť a vyhnať, pričom na mieste zostali až do druhej hodiny rannej spolu so zásahovým tímom a vojskom.
Tento incident nie je prvým stretom medveďa s človekom v danej lokalite. Pivko uviedol, že pred približne dvoma týždňami mali v tej istej oblasti konflikt s pravdepodobne tým istým medveďom aj hubári. Situácia vyvoláva obavy medzi miestnymi obyvateľmi a zdôrazňuje potrebu zvýšenej opatrnosti pri pohybe v prírode.