Vláda zasadala aj dnes: Rokovala o školskom zákone, predprimárne vzdelávanie má byť povinné od 3 rokov

BRATISLAVA - Predprimárne vzdelávanie má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok na to má byť povinné aj pre trojročné deti. Zároveň by mal rodič možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal požadované vzdelanie. Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri päťročných deťoch. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorý v piatok schválila vláda.
„Návrhom sa rešpektuje právo zákonných zástupcov rozhodnúť, či ich štvorročné alebo trojročné dieťa bude povinné predprimárne vzdelávanie prednostne plniť formou individuálneho vzdelávania alebo využijú možnosť, aby ho plnilo formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej tri hodiny denne,“ uviedol rezort v materiáli.
V rámci navrhovaného modelu domáceho vzdelávania by nebolo povinnosťou dieťa prihlásiť do materskej školy, ale len oznámiť domáce vzdelávanie príslušnej obci. Vyžadovalo by sa, aby zákonný zástupca mal rovnaký stupeň vzdelania ako pri bežnom individuálnom vzdelávaní dieťaťa. Zároveň by sa po dovŕšení štvrtého roku veku posudzovala dosiahnutá úroveň vzdelania. Toto posúdenie by vykonávala materská škola určená príslušnou obcou.
Povinnosť dieťa prihlásiť do materskej školy
Ak by sa preukázalo, že dieťa nemá rozvinuté vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s obsahom vzdelávania vydanom a zverejnenom ministerstvom školstva, zákonný zástupca by bol povinný podať prihlášku na vzdelávanie dieťaťa v materskej škole do 15 dní odo dňa posúdenia. Posledný rok povinného predprimárneho vzdelávania by však bola, tak ako doposiaľ, povinnosť dieťa prihlásiť do materskej školy.
Povinné predprimárne vzdelávanie trojročných detí by bolo v rozsahu minimálne tri hodiny denne, v prípade detí so zdravotným znevýhodnením aj menej. Rezort zároveň navrhuje zvýšiť týždenný počet hodín poskytovaných dieťaťu v individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov. Aj podmienky individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti rodičov majú byť pre trojročné a štvorročné deti nastavené miernejšie ako pre päťročné deti. Vzhľadom na disponibilné kapacity a budovanie nových kapacít rezort navrhuje postupný nábeh od 1. septembra 2027 pre štvorročné deti a od 1. septembra 2028 pre trojročné deti. Zmena sa vzťahuje na všetky deti s trvalým pobytom na území SR.
Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť
Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorý v piatok schválila vláda. „Dôvodom zníženia normatívneho príspevku sa sleduje vyrovnávanie podmienok financovania škôl rôznych druhov zriaďovateľov, a to najmä z hľadiska kritéria poskytovania výchovy a vzdelávania vo verejnom záujme,“ uviedlo ministerstvo.
Materské školy, základné školy a stredné školy, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie za rovnakých podmienok ako školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja alebo regionálneho úradu, teda napríklad nevyberajú školné, prednostne prijímajú deti alebo žiakov v rámci verejných školských obvodov, budú podľa rezortu financované za rovnakých podmienok bez ohľadu na ich zriaďovateľa.
Zníženie normatívneho príspevku sa navrhuje aj pre zriaďovateľa zariadenia poradenstva a prevencie
Nižší príspevok by mohli dostať aj školy, ktoré by boli verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania, ale nedodržiavali by v tejto súvislosti svoje povinnosti. Zníženie normatívneho príspevku sa navrhuje aj pre zriaďovateľa zariadenia poradenstva a prevencie v prípade, že ministerstvo alebo regionálny úrad počas školskej inšpekcie zistí nedodržanie ustanovení o minimálnom počte odborných zamestnancov. Taktiež v prípade, ak štátna školská inšpekcia zistí, že dochádza k nedodržiavaniu výkonových a obsahových štandardov výchovného poradenstva. Pri zistení nedostatkov by zriaďovateľom škôl alebo zariadenia poradenstva a prevencie mohli znížiť normatívny príspevok o 15 percent v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené.
Návrh zákona upravuje tiež určovanie normatívneho príspevku pre materské školy, základné školy a stredné školy. Normatívny príspevok pre príslušnú školu na kalendárny rok je určený počtom detí alebo žiakov a normatívom. V porovnaní s aktuálnou úpravou sa určovanie mzdového normatívu a prevádzkového normatívu rozširuje o kritérium, ktorým je stupeň vzdelávania v základnej škole. Vo vzťahu k materským školám by sa veľkosť materskej školy po novom mala zohľadňovať v závislosti od celkového počtu detí materských škôl so sídlom v obci.