Piatok22. august 2025, meniny má Tichomír, zajtra Filip

Vláda zasadala aj dnes: Rokovala o školskom zákone, predprimárne vzdelávanie má byť povinné od 3 rokov

Minister Drucker po rokovaní vlády o novom školskom zákone (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Predprimárne vzdelávanie má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok na to má byť povinné aj pre trojročné deti. Zároveň by mal rodič možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal požadované vzdelanie. Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri päťročných deťoch. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorý v piatok schválila vláda.

„Návrhom sa rešpektuje právo zákonných zástupcov rozhodnúť, či ich štvorročné alebo trojročné dieťa bude povinné predprimárne vzdelávanie prednostne plniť formou individuálneho vzdelávania alebo využijú možnosť, aby ho plnilo formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej tri hodiny denne,“ uviedol rezort v materiáli.

V rámci navrhovaného modelu domáceho vzdelávania by nebolo povinnosťou dieťa prihlásiť do materskej školy, ale len oznámiť domáce vzdelávanie príslušnej obci. Vyžadovalo by sa, aby zákonný zástupca mal rovnaký stupeň vzdelania ako pri bežnom individuálnom vzdelávaní dieťaťa. Zároveň by sa po dovŕšení štvrtého roku veku posudzovala dosiahnutá úroveň vzdelania. Toto posúdenie by vykonávala materská škola určená príslušnou obcou.

Povinnosť dieťa prihlásiť do materskej školy

Ak by sa preukázalo, že dieťa nemá rozvinuté vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s obsahom vzdelávania vydanom a zverejnenom ministerstvom školstva, zákonný zástupca by bol povinný podať prihlášku na vzdelávanie dieťaťa v materskej škole do 15 dní odo dňa posúdenia. Posledný rok povinného predprimárneho vzdelávania by však bola, tak ako doposiaľ, povinnosť dieťa prihlásiť do materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie trojročných detí by bolo v rozsahu minimálne tri hodiny denne, v prípade detí so zdravotným znevýhodnením aj menej. Rezort zároveň navrhuje zvýšiť týždenný počet hodín poskytovaných dieťaťu v individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov. Aj podmienky individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti rodičov majú byť pre trojročné a štvorročné deti nastavené miernejšie ako pre päťročné deti. Vzhľadom na disponibilné kapacity a budovanie nových kapacít rezort navrhuje postupný nábeh od 1. septembra 2027 pre štvorročné deti a od 1. septembra 2028 pre trojročné deti. Zmena sa vzťahuje na všetky deti s trvalým pobytom na území SR.

Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť

Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorý v piatok schválila vláda. „Dôvodom zníženia normatívneho príspevku sa sleduje vyrovnávanie podmienok financovania škôl rôznych druhov zriaďovateľov, a to najmä z hľadiska kritéria poskytovania výchovy a vzdelávania vo verejnom záujme,“ uviedlo ministerstvo.

Materské školy, základné školy a stredné školy, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie za rovnakých podmienok ako školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja alebo regionálneho úradu, teda napríklad nevyberajú školné, prednostne prijímajú deti alebo žiakov v rámci verejných školských obvodov, budú podľa rezortu financované za rovnakých podmienok bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Zníženie normatívneho príspevku sa navrhuje aj pre zriaďovateľa zariadenia poradenstva a prevencie

Nižší príspevok by mohli dostať aj školy, ktoré by boli verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania, ale nedodržiavali by v tejto súvislosti svoje povinnosti. Zníženie normatívneho príspevku sa navrhuje aj pre zriaďovateľa zariadenia poradenstva a prevencie v prípade, že ministerstvo alebo regionálny úrad počas školskej inšpekcie zistí nedodržanie ustanovení o minimálnom počte odborných zamestnancov. Taktiež v prípade, ak štátna školská inšpekcia zistí, že dochádza k nedodržiavaniu výkonových a obsahových štandardov výchovného poradenstva. Pri zistení nedostatkov by zriaďovateľom škôl alebo zariadenia poradenstva a prevencie mohli znížiť normatívny príspevok o 15 percent v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené.

Návrh zákona upravuje tiež určovanie normatívneho príspevku pre materské školy, základné školy a stredné školy. Normatívny príspevok pre príslušnú školu na kalendárny rok je určený počtom detí alebo žiakov a normatívom. V porovnaní s aktuálnou úpravou sa určovanie mzdového normatívu a prevádzkového normatívu rozširuje o kritérium, ktorým je stupeň vzdelávania v základnej škole. Vo vzťahu k materským školám by sa veľkosť materskej školy po novom mala zohľadňovať v závislosti od celkového počtu detí materských škôl so sídlom v obci.

Viac o téme: VládaŠkolský zákonRokovanie Predprimárne vzdelávanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Všetky školy v Česku
Všetky školy v Česku budú musieť dievčatám zabezpečiť menštruačné potreby
Zahraničné
Milan Majerský
KDH víta, že sa nerokovalo o návrhu, ktorý sa týka zmeny financovania škôl
Domáce
Rezort školstva aktualizoval príručku
Rezort školstva aktualizoval príručku pre zvládanie krízových situácií: Školám ponúka jasné postupy a odporúčania
Domáce
Školská inšpekcia odhalila zlyhania:
Školská inšpekcia odhalila zlyhania: Väčšina detí v špeciálnych školách musela ísť na rediagnostiku
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Drucker po rokovaní vlády o novom školskom zákone
Minister Drucker po rokovaní vlády o novom školskom zákone
Správy
Zdeno Chára: Rozlúčkový zápas bude koncom augusta v roku 2026 s možnou účasťou aj Davida Pastrňáka
Zdeno Chára: Rozlúčkový zápas bude koncom augusta v roku 2026 s možnou účasťou aj Davida Pastrňáka
Hokej
Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Slováček po smrti Aničky: Jej popol mal byť rozptýlený, Felix má iný plán! A aha, kto bude tiež dediť
Prominenti

Domáce správy

Martin Pekár
Progresívne Slovensko kritizuje ministra dopravy: Vláda sa rozhodla dotovať letenky, keď kolabuje vlaková doprava
Domáce
Aktualizované Aj dnes bude daždivo:
Aj dnes bude daždivo: Intenzívny dážď sa očakáva na strednom a východnom Slovensku
Domáce
Vláda zasadala aj dnes:
Vláda zasadala aj dnes: Rokovala o školskom zákone, predprimárne vzdelávanie má byť povinné od 3 rokov
Domáce
Vážna nehoda medzi Rovňanmi a Poltárom: FOTO Štyria zranení, polícia vyšetruje okolnosti
Vážna nehoda medzi Rovňanmi a Poltárom: FOTO Štyria zranení, polícia vyšetruje okolnosti
Banská Bystrica

Zahraničné

Nemecko v najbližšom čase
Nemecko v najbližšom čase Palestínsky štát neuzná
Zahraničné
Srílanský premiér Ranil Vikramasinghe
Polícia zatkla bývalého srílanského prezidenta Ranila Vikramasingheho
Zahraničné
Útok na ropovod Družba:
Útok na ropovod Družba: Preprava ropy je zastavená! Blanár a Szijjártó poslali Kallasovej list
Zahraničné
OSN v Pásme Gazy
OSN v Pásme Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v prvej reakcii odmietol
Zahraničné

Prominenti

Tragická SMRŤ hudobníka (†51)
Tragická SMRŤ hudobníka (†51) oceneného Grammy: NEHODA na motorke!
Zahraniční prominenti
VEĽKÁ PÁRTY Markízy: Punkáč
VEĽKÁ PÁRTY Markízy: Punkáč zo Sľubu, zmoknuté hviezdy a Lucy... Ups, vykuklo ti PRSO!
Domáci prominenti
Serena Williams
ÚPRIMNÉ priznanie Sereny Williams: Schudla vďaka kontroverznému lieku!
Zahraniční prominenti
KRUTÝ osud známeho herca:
KRUTÝ osud známeho herca: SMRŤ dieťaťa, DROGY a boj so zákernou chorobou!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Medzi autentickým Gréckom a
Medzi autentickým Gréckom a luxusnou dovolenkou: Ostrov Antiparos
dromedar.sk
Myslíte si, že viete
Myslíte si, že viete po česky? Otestujte sa v našom KVÍZE, tieto slová vám dajú zabrať
Zaujímavosti
Malý stroj sa zrútil
Desivá havária lietadla: VIDEO Dopadlo kolmo priamo na diaľnicu! Vodiči prechádzali cez plamene
Zaujímavosti
Tajný ruský projekt! Po
Tajný ruský projekt! Po 25 rokoch unikli informácie o vývoji teleportácie a stroji času
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Kde v Európe zaplatíte za potraviny najviac? Takéto sú ceny u našich susedov! (prehľad)
Ukrajinské útoky na Družbu pokračujú: Ropa nepotečie na Slovensko niekoľko dní!
Ukrajinské útoky na Družbu pokračujú: Ropa nepotečie na Slovensko niekoľko dní!

Šport

VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
VIDEO Taký hráč sa od jeho čias ešte nenarodil: Moravčík vie, čo chýba národnému tímu
Podcast Šampióni
Hustý dážď komplikoval život všetkým: Cez polčas boli debaty, či Slovan vôbec dohrá zápas
Hustý dážď komplikoval život všetkým: Cez polčas boli debaty, či Slovan vôbec dohrá zápas
Európska liga
Nepomohla ani žiadosť, pre armádu je vinný: Fínska hviezda NHL čelí poriadne mastnej pokute
Nepomohla ani žiadosť, pre armádu je vinný: Fínska hviezda NHL čelí poriadne mastnej pokute
NHL
FOTO Slávna športová moderátorka potešila fanúšikov: Ukázala dokonalú postavu v plavkách
FOTO Slávna športová moderátorka potešila fanúšikov: Ukázala dokonalú postavu v plavkách
Ostatné

Auto-moto

Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Pravidlo 90 sekúnd: Ako sa rýchlo upokojiť pred dôležitým stretnutím?
Motivácia a inšpirácia
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Nechce sa vám to veriť, ale nie ste sami: Čo robiť, ak si neviete nájsť prácu niekoľko mesiacov?
Hľadám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Ako zavariť papriky v paradajkovej šťave: Retro recept babičiek
Výber receptov
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Výber receptov

Technológie

Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Uložené heslá v mobile konečne nájdeš pokope. Google prináša brutálnu aplikáciu, ktorú si zamiluješ
Aplikácie a hry
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Nová funkcia v Androide ti odhalí skryté služby Google v telefóne, ktoré bežia na pozadí
Android
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Americká FBI volá na poplach! Ruskí hackeri sa prebúdzajú a opäť začínajú poľovať na routery
Bezpečnosť
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Tvoj smartfón už nikdy nebude ako predtým. Vylepšený Gemini Live od Google ťa ohromí
Aplikácie a hry

Bývanie

Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!

Pre kutilov

Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Cesta Camilly, od kritiky verejnosti po uznanie paláca: Ako sa z mediálne spochybňovanej partnerky stala symbolom sily a elegancie monarchie?
Zahraničné celebrity
Cesta Camilly, od kritiky verejnosti po uznanie paláca: Ako sa z mediálne spochybňovanej partnerky stala symbolom sily a elegancie monarchie?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovenská pošta urobila nekompromisný
Domáce
Slovenská pošta urobila nekompromisný ŠKRT: Trumpove clá stopnú väčšinu balíkov do USA!
Útok na ropovod Družba:
Zahraničné
Útok na ropovod Družba: Preprava ropy je zastavená! Blanár a Szijjártó poslali Kallasovej list
AKTUÁLNE Na východe sa
Domáce
AKTUÁLNE Na východe sa zrazil autobus s autom: Jeden mrtvy a viacero zranených! Cestu uzavreli, zasahujú všetky zložky
Nové letecké spojenie medzi
Domáce
Nové letecké spojenie medzi slovenskými metropolami: Dopravcom bude TÁTO nízkonakladovka!

Ďalšie zo Zoznamu