VEĽKÝ PREHĽAD: Bratislavské letisko ponúkne v zimnej sezóne neuveriteľných 12 nových liniek!

BRATISLAVA - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozšíri od 14. novembra na Letisku M. R. Štefánika svoju základňu, na ktorú umiestni dve lietadlá typu Airbus A321neo. V zimnej sezóne zároveň otvorí z Bratislavy 12 nových leteckých liniek do Bulharska, Grécka, Talianska, Srbska, Španielska, Švajčiarska či Nórska. Týmto krokom sa zvýši počet odbavených cestujúcich približne o jeden milión ročne. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota za účasti zástupcov leteckej spoločnosti Wizz Air.
