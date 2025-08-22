Tragická dopravná nehoda: Auto zišlo z cesty a narazilo do stromov! Zahynuli štyria ľudia

KASSEL - Štyria ľudia zahynuli pri ťažkej dopravnej nehode blízko mesta Kassel v spolkovej krajine Hesensko v strednej časti Nemecka, uviedla v piatok skoro ráno tamojšia polícia. Informujeme podľa správy agentúry DPA.
Vozidlo zišlo z cesty neďaleko obce Reinhardshagen krátko po polnoci a následne narazilo do niekoľkých stromov, spresnila polícia. Napriek úsiliu záchranárov svojim zraneniam podľahli ešte na mieste nehody všetci pasažieri vozidla - 32-ročný vodič, ďalší 31-ročný spolujazdec a dve ženy vo veku 32 a 30 rokov, spresňuje DPA.
Úrady uviedli, že auto z doposiaľ nejasných príčin zišlo z cesty v ľavotočivej zákrute a následne v lese narazilo do viacerých stromov. Tím expertov dostal za úlohu zrekonštruovať, ako k nehode došlo. Ďalšie podrobnosti zatiaľ neboli zverejnené, dodáva DPA.