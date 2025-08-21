Vážna nehoda na D1: Auto dostalo šmyk a narazilo do betónových zábran, medzi zranenými sú aj deti

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
NOVÁ POLHORA - Diaľnica D1 v úseku medzi Prešovom a Košicami sa dnes nadránom stala miestom vážnej dopravnej nehody. Podľa informácií Hasičského a záchranného zboru Košického kraja zasahovali krátko po 4:45 hod. bidovskí hasiči pri havárii osobného auta v katastri obce Nová Polhora.
Podľa hasičov dostalo vozidlo šmyk a narazilo do betónových zábran pri ceste. V aute sa nachádzali štyri osoby, pričom tri z nich, jedna dospelá a dve maloleté, utrpeli zranenia.
Po príchode hasičskej jednotky už záchranári poskytovali prvú pomoc zraneným účastníkom nehody. Hasiči zároveň zabezpečili vozidlo proti požiaru, označili miesto nehody a asistovali pri ošetrení.
