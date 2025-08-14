PRÁVE TERAZ Hasiči zasahujú v Petržalke: V jednom z panelákov vypukol požiar!

BRATISLAVA - Štvrtok 14. augusta nezačal pre všetkých obyvateľov Petržalky vôbec dobre. Ich životy sa náhle zmenili po tom, ako vypukol požiar v jednom z bytových domov. Po sociálnych sieťach sa už množia videá a zábery z dymiacej bytovky, ktorú museli ísť zachraňovať hasiči.
Všetko sa to podľa polícia odohralo v skorých ranných hodinách o 7:00. "Dnes krátko po 7:00 hodine sme prijali na linke 158 oznámenie o požiari bytového domu na Medveďovej ulici v Petržalke. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky," skonštatoval komunikačný odbor.
"Následne bolo zistené, že v priestoroch jedného z bytov na 4. poschodí v bytovom dome došlo k požiaru a k silnému zadymeniu, v dôsledku ktorého na mieste aktuálne prebieha evakuácia osôb. K zraneniu osôb doposiaľ neprišlo," popisuje súčasnú situáciu polícia.
Správu budeme aktualizovať.