Tragédia na železnici! Pri zrážke s osobným vlakom prišla o život jedna osoba

Pri obci Ľudovítová došlo k zrážke vlaku a osoby (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)
ĽUDOVÍTOVÁ - Pri zrážke s osobným vlakom pri obci Ľudovítová v okrese Nitra prišla o život jedna osoba. Nehoda sa stala v utorok (12. 8.) krátko pred 23.00 h. Cestujúci vo vlaku neutrpeli žiadne zranenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Osoba utrpela pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahla, obhliadajúci lekár konštatoval exitus. Na mieste udalosti zasahovali okrem príslušníkov Železničnej polície a policajného technika aj príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Nitre, z hasičskej stanice v Dražovciach. Tí vymedzili a osvetľovali miesto zásahu, boli nápomocní pri presune tela mimo koľajiska a očistili železničné priecestie a koľajnice pomocou vysokotlakového prúdu.
