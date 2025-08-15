Nezodpovenosť najväčšieho zrna: Muž rozflákal auto o betonový stĺp, na mieste nechal vážne zranené DETI!

MOJMÍROVCE - Priam nepochopiteľný čin sa odohral v obci Mojmírovce, kde došlo k dopravnej nehode za účasti viacerých osôb. Čo je však šokujúcejšie, je fakt, že muž za volantom sa vykašľal na zranené deti, ktoré v dodávke viezol a proste drzo odišiel preč.
Polícia o incidente informovala na sociálnej sieti. Čin zhodnotila ako maximálnu nezodpovednosť vodiča, ktorý skončil s autom v betónovom stĺpe. Z miesta proste ušiel a nechal tam dve zranené maloleté osoby.
"Záchranné zložky boli v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Mojmírovce v Nitrianskom okrese," napísala polícia.
Vodič proste z miesta nehody ušiel
Orgány popisovali incident ďalej. "Z doposiaľ presne nezistených príčin narazil vodič dodávky do stĺpa verejného osvetlenia. Vodič po dopravnej nehode z miesta ušiel. V aute sa nachádzali dve maloleté osoby, ktoré utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocníc," spresnili.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú podľa orgánov zákona predmetom vyšetrovania.