Vučičovi stúpenci zaútočili na Slovákov v Srbsku: Jasný ODKAZ opozície vláde! TOTO si o tom myslí Fico a Blanár

BRATISLAVA/BÁČSKY PETROVEC - Na tradičných Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci pri Novom Sade, ktoré sa konali od 8. do 10. augusta, sa strhla bitka. Do potýčky sa dostali členovia vládnucej strany s občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. K incidentu sa vyjadril minister diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD), premiér Robert Fico (Smer-SD) ale aj zástupcovia slovenskej opozície. Vo veci zakročil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Festival, ktorý má dlhoročnú tradíciu, sa dostal do médií najmä pre sobotňajší útok stúpencov srbskej vlády na výstavu fotografií o protestoch v Srbsku, ktorá nebola súčasťou oficiálneho programu. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Došlo počas neho k poškodeniu vystavovaných fotografií a zranenia utrpelo niekoľko ľudí.

Slovenskú slávnosť v Srbsku narušila BITKA! VIDEO Lietali kopance, útočníkmi boli aj predstavitelia samosprávy

Opozícia incident odsúdila a vyzýva vládu

Opozičné PS a SaS kritizujú slovenskú vládu pre nečinnosť. SaS žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. "Stojím za Slovákmi, sme na strane slobody a demokracie. Rovnaký zápas, ako zvádzame na Slovensku, vedú aj naši krajania v Srbsku. V Báčskom Petrovci ich za pomoci polície napadli násilníci zo strany prezidenta Vučića. Dvoch Slovákov neskôr zatkli a stovke dalších bránili v prístupe do mesta, keď policajné hliadky zablokovali prístupové cesty do mesta. Je to násilný prejav zúfalstva srbskej vládnej moci. Žiadam našu vládu a nášho ministra zahraničných vecí, aby trvali na dôkladnom vyšetrení násilností a hájili našich krajanov," uvádza člen strany SaS Ľuboslav Farkaš.

Stojím za Slovákmi, sme na strane slobody a demokracie. Rovnaký zápas, ako zvádzame na Slovensku, vedú aj naši krajania v Srbsku. V Báčskom Petrovci ich za pomoci polície napadli násilníci zo strany prezidenta Vučića. Dvoch Slovákov neskôr zatkli a stovke dalších bránili v prístupe do mesta, keď policajné hliadky zablokovali prístupové cesty do mesta. Je to násilný prejav zúfalstva srbskej vládnej moci. Žiadam našu vládu a nášho ministra zahraničných vecí, aby trvali na dôkladnom vyšetrení násilností a hájili našich krajanov!

„Popis toho, čo sa udialo v Srbsku voči príslušníkom národnostnej menšiny, má na stole minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD),“ tvrdil na pondelkovej tlačovej besede člen PS Ivan Korčok. Demonštroval, že slovenská vláda sa nepýta tej srbskej, čo sa udialo, ani nekomunikuje so slovenskou menšinou v Srbsku. Korčok zároveň avizoval, že sa v tejto veci bude snažiť spojiť so srbským veľvyslancom.

Tlačová konferencia PS na tému: Vláda ignoruje incident voči Slovákom v Srbsku

Reakcia Fica

Udalosť z Báčskeho Petrovca je čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou suverénneho Srbska a nemá nič spoločné s postavením slovenskej národnostnej menšiny, ktorému slovenská vláda v spolupráci so srbskou vládou venuje mimoriadnu pozornosť. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s víkendovým incidentom na Slovenských národných slávnostiach, kde došlo k útoku na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku.

„Srbská vláda si zaslúži naše poďakovanie za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku. Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, zasahujú do záležitostí suverénneho Srbska a prispievajú k ďalšiemu rozdeľovaniu ľudí,“ uviedol premiér v reakcii na kritiku opozície v súvislosti s incidentom.

Fico ozrejmil, že ako predseda vlády dostal detailnú informáciu o udalosti, ku ktorej došlo počas slávností. „Informácia potvrdzuje, že občania Srbska slovenskej národnosti sú podobne ako aj iní občania Srbska politicky rozdelení do viacerých táborov. Rozdielne pohľady na vládnu a opozičnú politiku v Srbsku vytvárajú priestor na politické konflikty rôzneho rozsahu a intenzity. Nemusíme chodiť ďaleko po príklady, pretože obdobná situácia je aj na Slovensku,“ skonštatoval.

Fico odmieta, že by sa slovenská vláda nezastala Slovákov žijúcich v Srbsku. "Čo má spor vládnych a opozičných sympatizantov v Srbsku spoločné s právami národnostných menšín v tejto krajine? Ako boli porušené," pýta sa Fico v reakcii na výzvy opozície. Pýta sa jej, že na ktorú stranu tohto konfliktu sa slovenská vláda má postaviť. Podľa jeho slov boli aj medzi Vučičovými stúpencami aj Slováci, napríklad slovenská poslankyňa Vojvodinského parlamentu Jasna Kohútová.

Z incidentu v Báčskom Petrovci sa stalo podľa Blanára opozično-koaličné bojisko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v pondelok uviedol, že slovenská diplomacia ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade sa nebudú vyjadrovať k víkendovým incidentom na Slovenských národných slávnostiach v Srbsku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Slovenská diplomacia a ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade nebudú komentovať a ani zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku, kde bola na víkendové kultúrne podujatie – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci – vnášaná politizácia prostredníctvom zverejňovania fotografií z protivládnych protestov,“ uviedol šéf rezortu diplomacie.

Juraj Blanár
Zobraziť galériu (5)
Juraj Blanár

Minister Blanár tvrdí, že hodnotná kultúra našich krajanov z Báčskeho Petrovca sa „dostala do polohy opozično-koaličného bojiska“, čím reagoval na vyjadrenia opozičných strán PS a SaS, podľa ktorých slovenskej vláda v prípade víkendového incidentu nekoná. „Ministerstvo a ani veľvyslanectvo SR v Belehrade podujatie neopomenuli, situáciu pozorne sledujú. Veľvyslanectvo je priebežne v kontakte s predstaviteľmi slovenských krajanských organizácií v Srbsku,“ zdôraznil Blanár.

Dobrovodský kontaktoval srbského ombudsmana

Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský označil udalosti, ku ktorým malo dôjsť počas Slovenských národných slávností, za znepokojujúce. Preto sa v utorok (12. 8.) telefonicky a následne listom obrátil na Ochrancu občanov – ombudsmana Srbskej republiky, Zorana Pašalića, so žiadosťou o prešetrenie postupu polície v Báčskom Petrovci.

"Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy," informoval hovorca VOP Branislav Gigac. Dobrovodský zdôrazňuje, že tieto obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský
Zobraziť galériu (5)
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský

"Požiadal som kolegu Zorana Pašalića o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov, vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike," dodáva Dobrovodský.

Slávnosti majú dlhoročnú tradíciu

Súčasťou oficiálneho programu festivalu bol Jarmok umenia či vystúpenia folklórnych súborov. Súčasťou programu bolo aj stretnutie zdravotníkov, prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien v Srbsku či stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Časť slávností bola venovaná aj športovým aktivitám: v nedeľu súťažili strelci v streľbe do hlinených terčov, športoví rybári, tenisti aj stolní tenisti.

Tohtoroční účastníci počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci pri Novom Sade
Zobraziť galériu (5)
Tohtoroční účastníci počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci pri Novom Sade

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dušanka Petráková ocenila význam slávností pre slovenskú komunitu v Srbsku. „Slovenské národné slávnosti, ako oficiálny sviatok Slovákov v Srbsku, sú vrcholnou prezentáciou nášho života a kultúry v týchto priestoroch,“ uviedla Petráková.

Úctu Slovenským národným slávnostiam vyjadril aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Michal Pavúk. „Je krásne vidieť, ako sa vám darí stavať na stáročnej tradícii, robiť ju živou i v dnešný deň a zároveň pomaly premieňať vaše životy využívajúc príležitosti, ktoré ponúka moderná spoločnosť. Tešíme sa, že napriek prebiehajúcim zmenám vy naďalej v srdci nosíte rodnú zem – zem dolnozemských Slovákov, jej jazyk, kultúru, vieru, životné postoje a tradície,“ vyhlásil Pavúk.

Účastníci hrajú stolný tenis počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci pri Novom Sade v nedeľu 10. augusta 2025
Zobraziť galériu (5)
Účastníci hrajú stolný tenis počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci pri Novom Sade v nedeľu 10. augusta 2025

Prvý ročník slávností v Báčskom Petrovci sa konal 28. augusta 1919. Matica slovenská v Juhoslávii ich organizovala s prestávkami až do roku 1953. Po dlhšej pauze boli slávnosti obnovené v roku 1990 spolu s obnovením Matice slovenskej. Odvtedy sa konajú každoročne a predstavujú najvýznamnejšie kultúrne a spoločenské podujatie vojvodinských Slovákov. Od roku 2009 sú Slovenské národné slávnosti oficiálne vyhlásené za národný sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

