Slovenskú slávnosť v Srbsku narušila BITKA! VIDEO Lietali kopance, útočníkmi boli aj predstavitelia samosprávy

BÁČSKY PETROVEC - Tradičné Slovenské národné slávností v sbrskom Báčskom Petrovci sa v sobotu zvrhli. Medzi členmi Srbskej pokrokovej strany (SNS) a občanmi, ktorí organizovali výstavu fotografií z protivládnych protestov, došlo k násilnému incidentu. Niekoľko občanov, vrátane dvoch vojenských veteránov, bolo ľahko zranených.
K prvému incidentu došlo okolo poludia, kedy členovia SNS trhali na výstave fotografie. Ivan Bartoš, jeden z organizátorov výstavy, uviedol, že občania počas dňa výstavu znovu postavili a priniesli nové fotografie. Polícia tam však nebola, čo aktivisti SNS využili a fyzicky ich napadli. Informuje o tom portál 021.rs.
"Pokiaľ viem, boli tam ľahké zranenia, ale neviem, koľko občanov bolo zranených. Aj mňa zasiahli. Zásahová polícia bola celý čas v Báčskom Petrovci, no nebola tu, keď nás títo ľudia napadli," vyhlásil s tým, že išlo prevažne o tých istých ľudí, ktorí sa zúčastnili prvého útoku, ale že medzi nimi boli aj noví, vrátane bojovníka MMA.
"Keď odišli, zavolali sme políciu, ktorá prišla, ale nespísala záznam. Potom odišla," spresnil pre portál Bartoš. Občania na sociálnych sieťach identifikovali niektorých útočníkov a tvrdia, že medzi nimi je aj štátny tajomník, ako aj niekoľko bývalých a súčasných úradníkov mesta. Jednodňová výstava, ktorá je určená ako príspevok k "Slovenským ľudovým slávnostiam", sa konala vonku, v blízkosti knižnice v Báčskom Petrovci, a organizuje ju neformálna skupina občanov – Slovákov z Báčky, Banátu a Sremu, ktorí posledných deväť mesiacov zbierajú fotografie z protestov po celej Vojvodine.
Násilie v meste odsúdili viaceré srbské politické strany. "Tento hanebný čin, ktorý sa odohral pred mnohými hosťami zo Slovenska, je nielen hrubým porušením práva na slobodu prejavu, ale aj znevažovaním Slovákov ako menšinovej komunity v multietnickej Vojvodine," povedala Martina Martinko Sabolčki, podpredsedníčka miestnej samosprávy Strany slobody a spravodlivosti v Báčskom Petrovci a predsedníčka skupiny Birama Borbua v mestskom zastupiteľstve.