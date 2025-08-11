Slováci sa riadne spotia: Polovica augusta ukazuje tropické INFERNO a nekompromisné teploty nad tridsiatkou!

BRATISLAVA - Užívali ste si veľmi mierne leto počas júla a začiatku augusta? Nuž, tomu je koniec, pretože strednú Európu zasiahne vlna teplôt nad tridsať stupňov Celzia. Tá bude trvať niekoľko dní a len tak skoro neodíde. Pripravte sa teda na opätovné extrémy, ktoré počas posledných týždňov akosi absentovali.
O príchode horúcich dní informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Blíži sa niekoľkodňové obdobie, kedy budeme za dôležitý považovať každý liter skonzumovanej vody. Horúčavy sa totiž vracajú v takmer identickej sile, v akej sme na ňu zvyknutí z júna či júla.
Tropický vzduch udrie počas tohto týždňa
Aj keď v pondelok 18. a v utorok 19. augusta budú ešte teploty v relatívnej norme, všetko sa to rozpúta v jeho strede. Už ale aj v utorok možno očakávať "tridsiatky". Tie počas dňa udrú podľa predpokladu skôr v južných polohách krajiny. "Stred tlakovej výše sa presunie cez našu oblasť až nad východnú Európu a po jej zadnej strane k nám bude od juhu až juhozápadu opäť prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch," vysvetľuje tento jav SHMÚ.
Veľmi teplé počasie by podľa štátnych odborníkov malo trvať až do 16. augusta a teplota bude v tejto hladine na úrovni mesta Brezno (asi 1500 metrov nad morom, pozn. red.) až okolo 20 stupňov Celzia. Potom predpokladá model ECMWF ochladenie, ale od 17.8. je už v predpovedi veľká miera neistoty.
Chladnejší štart týždňa
V niektorých oblastiach sa už v pondelok 11. augusta poobede pôvodne očakávalo 30 až 36 stupňov, no nakoniec to bude približne o 5 stupňov chladnejšie. "Od utorka sa už bude opäť otepľovať a od stredy do soboty dosiahne maximálna teplota zväčša 29 až 35 stupňov Celzia, na juhu postupne až do 37 stupňov," predpokladá SHMÚ.
V stredu sa teda dajú očakávať teplotné maximá na úrovni 34 stupňov Celzia, vo štvrtok 36 stupňov Celzia a v piatok až extrémnych 37 stupňov Celzia. Čo je však horšie, je fakt, že ani cez víkend sa nedočkáme ochladenia. Je totiž veľmi možné, že aj počas týchto prevažne voľných dní pôjdu teploty ešte vyššie. Dostať sa môžu až na 38 stupňov Celzia.
Je teda na mieste vážne uvažovať o opaľovacích krémoch, ak sa plánujete dlhšie zdržiavať v exteriéri, prípadne sa pred slnečnými lúčmi mechanicky chrániť inak.