Nedeľa bude horúca, teploty budú atakovať TROPICKÉ hodnoty! Pondelok prinesie zmenu, čaká nás OCHLADENIE!

BRATISLAVA - V nedeľu (10. 8.) bude ešte veľmi teplo, meteorológovia očakávajú 30 až 36 stupňov Celzia. V pondelok (11. 8.) bude približne o päť stupňov chladnejšie. Od utorka (12. 8.) sa bude opäť otepľovať a od polovice budúceho týždňa dosiahne maximálna teplota zväčša 29 až 35 stupňov, na juhu postupne až do 37 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Prílev tropického vzduchu
„Počas tohto víkendu k nám pred studeným frontom vrcholí prílev veľmi teplého vzduchu od juhozápadu. Studený front prejde v priebehu zajtrajšieho popoludnia a večera cez našu oblasť ďalej na juhovýchod a za ním k nám bude po prednej strane tlakovej výše, ktorej stred sa bude presúvať v pondelok od západu do našej oblasti, od severozápadu prechodne prúdiť chladnejší vzduch,“ priblížil SHMÚ.
Meteorológovia dodávajú, že neskôr sa stred tlakovej výše presunie cez Slovensko nad východnú Európu a po jej zadnej strane bude od juhu až juhozápadu opäť prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch.
Otázne ochladenie od budúcej nedele
Ochladenie od nedele 17. augusta je podľa meteorológov otázne, na toto obdobie je v predpovedi veľmi veľká miera neistoty. „V každom prípade je už takmer isté, že sa nám práve dnes začína najdlhšie súvislé obdobie horúčav tohto leta. A to aj napriek tomu, že v pondelok a čiastočne aj v utorok bude prechodne prerušené,“ skonštatovali.
SHMÚ tvrdí, že zrážok bude v najbližších dňoch až na malé lokálne prechodné výnimky málo a viacero dní bude úplne suchých. Prehánky či búrky predpokladajú predovšetkým v nedeľu na východe SR.