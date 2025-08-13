V Poľsku rastie strach z vojny s Ruskom: Ľudia sa vo veľkom vyzbrojujú! Predaj zbraní rastie

VARŠAVA - V Poľsku po útoku ruských vojsk na Ukrajinu vzrástol záujem o vlastníctvo zbraní. Tisíce ľudí požiadali o príslušné povolenie a čoraz viac ľudí vstupuje do športových streleckých klubov alebo sa stáva zberateľmi, čo sú najľahšie cesty na obstaranie zbraní, upozornil poľský denník Denník Gazeta Prawna s odvolaním sa na policajné údaje.
Kým v roku 2020 polícia vydala 10 200 povolení, o dva roky neskôr sa tento počet viac ako strojnásobil na 34 400 a vlani vydala rekordných 43 400 povolení. V poľských rukách je tak 367-tisíc zbrojných preukazov a okolo milióna kusov zbraní, napísal list.
Akokoľvek záujem o zbrane vzrástol, Poľsko v tomto ohľade zostáva v Európe až na poslednom mieste. "Sme najviac odzbrojeným národom v Európe," povedal denníku advokát a expert na zbrojné predpisy Krzysztof Kuczyński, ktorému tiež patrí strelecká škola v Gdansku.
V Poľsku podľa dostupných údajov pripadá 2,5 kusu zbrane na 100 obyvateľov, zatiaľ čo európsky rebríček vedie Fínsko s 32,4 zbraňami na stovku obyvateľov, nasledované Rakúskom (30 kusov), Cyprom (29,1) a Maltou (28,3). Nemecko s 19,6 zbraňami na 100 obyvateľov skončilo na ôsmom mieste, napísal list s odvolaním sa na Portal Strzelecki, združujúci fanúšikov strelectva.
V Česku, ktoré má zhruba štvrtinu obyvateľov oproti Poľsku, počet registrovaných zbraní prekročil milión v roku 2023, keď majiteľov zbrojných preukazov bolo takmer 317-tisíc, vyplýva z údajov na webe polície.