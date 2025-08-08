Únia miest Slovenska víta informáciu o zmenách v registračnom systéme cudzineckej polície

BRATISLAVA - Únia miest Slovenska (ÚMS) víta informáciu o zmenách v registračnom systéme cudzineckej polície. Ten bude po novom rozlišovať takzvané autorizované a neautorizované služby, čo by malo prispieť v boji proti kupčeniu s termínmi. Bude pozorne sledovať, ako sa zmeny prejavia v praxi. Pre TASR to v reakcii na tieto informácie poskytnuté ministerstvom vnútra uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„ÚMS spolu s členskými mestami dlhodobo zaznamenávala a riešila problémy na cudzineckej polícii v súvislosti s vybavovaním agendy cudzincov prichádzajúcich a žijúcich na Slovensku. Cudzinci sa často obracajú na integračné centrá v mestách s prosbami o pomoc, pretože pre bežného cudzinca boli služby cudzineckej polície prakticky neprístupné,“ uviedla Piršelová.
Ako hovorkyňa dodala, na základe záverov z komunikácie ÚMS s rezortom vnútra majú mestá v kritickej situácii možnosť požiadať o osobitný termín. Urobiť tak môžu len v prípadoch, v ktorých ide o jednotlivcov z ohrozených skupín. „Táto možnosť však nie je dostupná cudzincom, ktorí nespĺňajú uvedené kritéria ohrozených skupín. Samospráva nevie byť v tejto situácii nijako inak nápomocná,“ podotkla.
Piršelová poukázala, že sa cudzinci v tiesni obracajú na rôznych sprostredkovateľov, ktorí ich kritickú situáciu využívajú na obohatenie sa. Čím je situácia cudzincov zložitejšia, tým viac si podľa Piršelovej účtujú. „Toto považujeme za nedôstojné a až neľudské zneužívanie tiesne týchto ľudí. S rezortom vnútra priebežne komunikujeme a snažíme sa nájsť spoločné riešenie, ktoré by pomohlo situáciu zlepšiť,“ vyhlásila.