NEŠŤASTIE počas motokrosového podujatia: Motocyklista stratil kontrolu a NARAZIL do divákov

DOMANIŽA - Počas nedeľného motokrosového podujatia v obci Domaniža v okrese Považská Bystrica došlo k nešťastnej udalosti, pri ktorej 44-ročný motocyklista počas jazdy na svojom motocykli nezvládol skok, pričom sa motocykel dostal mimo jeho kontroly a narazil do divákov stojacich v diváckej zóne. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Aktualizované 19:20 Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE) informovala na sociálnej sieti, že počas motokrosových pretekov dvakrát zasahoval na mieste záchranársky vrtuľník z Trenčína.
„Najskôr bol privolaný k 17-ročnej diváčke, ktorú počas pretekov zasiahol motocyklista po vyjdení z dráhy. Do príletu vrtuľníka jej primárne ošetrenie poskytla posádka pozemnej záchrannej služby. Následne bola s podozrením na vnútorné poranenia v stabilizovanom stave letecky transportovaná do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ uviedli leteckí záchranári. Dodali, že krátko po návrate na základňu prišla z rovnakého miesta ďalšia žiadosť o pomoc pre 30-ročného pretekára, ktorý pri páde utrpel úraz hrudníka a brucha. „Po ošetrení a doplnení liečby bol rovnako v stabilizovanom stave prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ doplnili.
„Pri tejto nešťastnej udalosti boli zranené štyri osoby. Dve osoby vo veku 17 rokov a ďalšie vo veku 28 a 76 rokov. Tri osoby boli prevezené na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Z nich 28-ročná žena utrpela ťažké zranenia. Jedna osoba bola jednorazovo ošetrená na mieste,“ uviedla hovorkyňa. Vodič motocykla neutrpel žiadne zranenia. Na mieste sa podrobil dychovej skúške na alkohol, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Považská Bystrica začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženie na zdraví. V súčasnosti sú vykonávané prvotné procesné úkony.
„Do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci pri poskytovaní prvej pomoci asistoval kolega - príslušník pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva PZ Žilina, ktorý sa na podujatí nachádzal v čase svojho osobného voľna. Po incidente okamžite poskytol jednej zo zranených osôb neodkladnú prvú pomoc, lokalizoval poranenia, kontroloval krvácanie a osobu uviedol do stabilizovanej polohy,“ podotkla Klenková.
Polícia apeluje na organizátorov motokrosových a podobných športových podujatí, aby kládli maximálny dôraz na bezpečnostné opatrenia a dôsledne dodržiavali predpisy týkajúce sa ochranných zón pre divákov. „Akékoľvek nedodržanie vzdialenosti od trate alebo nesprávne označenie bariér môže mať vážne následky. Zároveň vyzývame verejnosť, aby pri návštevách športových podujatí rešpektovala pokyny usporiadateľov a nepribližovala sa k nebezpečným zónam, ani keď sa zdajú byť bezpečné,“ upozornila hovorkyňa.