Tisíc gúm na FESŤÁK! Slovenská armáda nakupovala sexuálnu ochranu: Najviac baví, na čo sa môže použiť

BRATISLAVA - Nie každý deň sme svedkami toho, aby sa štátny aparát angažoval pri nakupovaní intímnych hygienických pomôcok. Zdá sa, že aj rezort obrany to so sexuálnym zdravím a prevenciou na letných radovánkach myslí vážne a v najbližších dňoch otvoria stánok so stovkami prezervatívov na festivale, ktoré budú distribuovať návštevníkom. Majú dokonca špeciálnu grafiku.
"Ministerstvo obrany Slovenskej republiky objednalo 1 000 kusov prezervatívov v hodnote 1 990 eur s DPH v dvoch grafických prevedeniach. Je to na prezentáciu/regrutáciu do Ozbrojených síl SR," vysvetlil v tlačovej správe angažovanie sa na tomto projekte rezort Roberta Kaliňáka (Smer-SD).
Rozdávanie kondómov v armádach členských štátov NATO je podľa ministerstva bežnou praxou –– nielen ako nástroj zdravotnej prevencie, ale aj ako propagačný či edukačný predmet. "V mnohých krajinách sa kondómy rozdávajú vojakom, ale aj verejnosti počas náborových či informačných podujatí," doplnili.
Grafika nižšie naznačuje, ako budú prezervatívy vyzerať:
Pomôcka už počas I. svetovej vojny
Ozbrojené sily na sociálnej sieti pripomenuli aj to, že kondómy hrali dôležitú úlohu už počas I. svetovej vojny. "Na západnom fronte boli kondómy distribuované vojakom, ale aj obyvateľstvu miest, ktoré sa nachádzali v blízkosti bojiska, ako ochrana pred pohlavne prenosnými chorobami. Preto Nemecko a Francúzsko zaviedli systematickú distribúciu prezervatívov vojakom. Neskôr sa k nim pripojili aj Spojené kráľovstvo a USA. V súčasnosti ich vo väčšine armád NATO nájdeme ako súčasť zdravotnej výbavy, príručiek pre misie a propagačných materiálov," vysvetlili v historickom okienku OS SR.
Ľudia v komentároch sa okrem iného dobre zabávali aj na tom, na čo všetko sa podľa ozbrojených síl dá taký prezervatív v armáde použiť. Kreativita je skutočne pestrá.