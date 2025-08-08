ČELNÁ zrážka pri Piešťanoch! FOTO Nebezpečná jazda vodiča na Forde si vyžiadala zranených, zasahoval vrtuľník

PIEŠŤANY - Polícia vyšetruje vážnu dopravnú nehodu v obci Banka v okrese Piešťany, pri ktorej sa čelne zrazili dve osobné autá. Štyri osoby utrpeli zranenia, pričom 24-ročnú spolujazdkyňu museli letecky previezť do nemocnice. Vodič Fordu, ktorý nebezpečnou jazdou nehodu spôsobil, je okrem iného podozrivý z porušenia zákazu vedenia vozidla.
Polícia dokumentovala dopravnú nehodu v obci Banka v okrese Piešťany, ktorá sa stala v štvrtok (7. 8.) okolo 13.30 h na ceste č. II/507. "Podľa prvotných informácií mal vodič auta zn. Ford Kuga predchádzať sprava cez pripájací pruh k autobusovej zastávke iné vozidlo. Pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, po zaradení sa pred predchádzané vozidlo, prešiel do protismeru, následkom čoho došlo k čelnej zrážke s vozidlom zn. Hyundai ix30, ktoré viedla 46-ročná žena," priblížila trnavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Dachová.
Zasahoval vrtuľník
Na mieste dopravnej nehody zasahovali viaceré záchranné zložky. Pri nehode utrpeli zranenia tri osoby z vozidla Ford a vodička druhého auta. 24-ročná spolujazdkyňa vodiča vozidla zn. Ford utrpela zranenia, s ktorými ju museli letecky transportovať do nemocnice.
"Po pristátí v blízkosti miesta nehody si posádka do starostlivosti prevzala 24-ročnú spolujazdkyňu. Pacientka utrpela úraz hlavy, poranenie dolnej končatiny a povrchové odreniny. Po primárnom ošetrení bola v stabilizovanom stave so stredne ťažkými poraneniami letecky prevezená do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," priblížila letecká záchranná služba Air - Transport Europe. Ostatné zranené osoby si do starostlivosti prevzali pozemní záchranári.
Príčiny nehody vyšetruje polícia
Vyšetrovateľ presné okolnosti a príčiny, za ktorých k zrážke došlo, vyšetruje. "Ani jeden z vodičov nebol schopný vykonať dychovú skúšku. To, či mohol byť niektorý z nich pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok budú preto zisťovať z odobratých vzoriek krvi," uviedla Dachová s tým, že policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov na viac ako štyri hodiny uzavrieť.
"24-ročný vodič z okresu Piešťan je dôvodne podozrivý aj zo spáchania trestného činu marenie výkonu úradného rozhodnutia, nakoľko viedol vozidlo v čase uloženia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2028," dodáva policajná hovorkyňa a vyzýva vodičov, aby jazdili opatrne, bezpečne a zbytočne neriskovali.