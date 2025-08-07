Nákupné centrum museli evakuovať! V jednom z obchodom začalo horieť oblečenie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
DUNAJSKÁ STREDA - Obchodné centrum v Dunajskej Strede bolo vo štvrtok poobede evakuované pre požiar oblečenia v jednej z predajní. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová s tým, že k zraneniam nedošlo. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
„Po uhasení požiaru bola prevádzka obchodného centra obnovená,“ uviedla hovorkyňa. Priblížila, že spôsobená škoda je majiteľom prevádzky predbežne odhadovaná na 20-tisíc eur. „Vec si prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície. Z dôvodu vykonávania prvotných úkonov nie je možné teraz poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Dachová.