Susko vníma kritiku opozície ako snahu prekryť zlyhania bývalej vlády

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) hovorí, že mal ambíciu zúčastniť sa na mimoriadnom rokovaní ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR. Poukázal na to, že do parlamentu sa dostavil, no výbor nebol uznášaniaschopný. Uviedol to na tlačovej konferencii v parlamente. Kritiku opozície, ktorá rokovanie iniciovala, označil za snahu prekryť zlyhania bývalej vlády.
„Ja si vážim poslancov NR SR, aj poslancov opozície. Treba však povedať, že ja som prišiel na rokovanie ústavnoprávneho výboru, nie debatovať s poslancami opozície. Keďže výbor nebol uznášaniaschopný, tak som nemal dôvod chodiť debatovať na pôdu Ústavnoprávneho výboru výlučne s poslancami opozície,“ argumentoval.
Kritiku opozície, ktorú prezentovala aj po neúspešnom pokuse o otvorenie výboru, odmietol. Myslí si, že opoziční predstavitelia sa takto snažia prekryť zlyhania bývalého vládneho kabinetu a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS). „Správny súd nedávno potvrdil jej absolútny zásah do nezávislosti justície práve v tom zmysle, že odvolala v rozpore so zákonom predsedu Okresného súdu Bratislava III Fitta,“ podotkol.
archívne video
Vyjadril sa aj k jednotlivým témam, ktoré sa mali preberať na štvrtkovom výbore. Na margo správy Európskej komisie o stave právneho štátu v SR povedal, že kritizuje najmä jednotlivé kroky bývalého vládneho kabinetu. „Mám na mysli napríklad zmenu ústavy v tom, že je možné odvolať členov Súdnej rady aj bez udania dôvodu. (...) Ďalším bodom, ktorý kritizuje správa o právnom štáte, je zavedenie trestného činu ohýbania práva. Ide zase o vec, ktorú zaviedla exministerka Kolíková,“ skonštatoval.
Minister zároveň poukázal na to, že ďalšie oblasti, ktoré namieta Európska komisia, sa dlhodobo opakujú. „My sme veľa z týchto vecí pri komunikácii s Európskou komisiou odstránili. Niektoré tam zostali, pretože si myslíme, že naozaj majú svoj zmysel,“ doplnil. Niektoré témy boli podľa jeho slov Európskej komisii zle interpretované. Poukázal pri tom na to, že pri správe vychádzala aj zo zdrojov Nadácie Zastavme korupciu. Hovoril o zavádzaní zo strany danej organizácie. Opätovne odmietol jej stredajšie (6. 8.) vyjadrenie o negatívnych dosahoch novely Trestného zákona. Vyjadril svoj nesúhlas aj s námietkami opozície pri podaní dovolaní v niektorých trestných veciach. Poukázal na to, že on nerozhoduje o vine a treste, ale robí tak vždy súd. Odmietol aj kritiku pre krádeže v obchodoch.
Susko sa podľa SaS snaží prekryť vlastné zlyhania
Opozičná SaS v reakcii uviedla, že Susko sa útokmi na opozíciu a občiansky sektor snaží prekryť svoje zlyhania. Hovorila o odvádzaní pozornosti. Kritizovala, že minister stále nevysvetlil dôvody novely Trestného zákona, neodpovedal na výhrady Európskej komisie a nevysvetlil svoje kroky v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. „Ľudí netrápi žiadna formalistická debata o Súdnej rade či skutkovej podstate trestného činu ohýbania práva. Ľudí trápi to, že Ficova vláda otvorila brány korupcii, krádežiam v obchodoch a papalášizmu,“ skonštatovala Kolíková.
SaS odmietla aj Suskove tvrdenie o tom, že Európska komisia kritizuje najmä jednotlivé kroky bývalej vlády. Podotkla, že v najnovšej správe komisia výslovne upozorňuje na zásahy súčasného kabinetu. „To, že si Susko trúfa tvrdiť, že za všetko môže opozícia, je nielen lož, ale aj dôkaz, že sa minister vôbec necíti byť zodpovedný za dôsledky svojich rozhodnutí,“ dodala.
Ústavnoprávny výbor NR SR vo štvrtok nerokoval o správe Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku ani dosahoch novely Trestného zákona. Nebol uznášaniaschopný, neprišiel naň dostatok poslancov. Opozícia kritizovala neúčasť koaličných poslancov a Suskovi vyčítala, že s ňou nechcel o témach diskutovať aspoň neformálne. Hovorila o rozklade právneho štátu aj o náraste korupcie a krádeží.