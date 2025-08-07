Minister Šaško prelomí mlčanie: V piatok zaujme jasné stanovisko k tendru na záchranky

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok (8. 8.) na avizovanej tlačovej konferencii zaujme jasné stanovisko k tendru na záchranky. Uviedli to z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
„Minister Kamil Šaško odmieta politikárčenie opozície. Ľudia nesmú byť rukojemníkmi tejto deštrukčnej politiky. Zajtra na tlačovej konferencii zaujme jasné stanovisko,“ uviedol rezort v stanovisku.
Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.