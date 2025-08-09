Sobota9. august 2025, meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec

Štát si vyhrnul rukávy: V čase konsolidácie obnovujú pamiatky aj Úrad vlády, na FOTO sa vo veľkom maká!

Úrad vlády rozbehol rekonštrukciu viacerých objektov.
Úrad vlády rozbehol rekonštrukciu viacerých objektov. (Zdroj: vlada.gov.sk)
BRATISLAVA - Viacero obyvateľov už tuší, že nie všetky významné štátne objekty a pamiatky boli v ideálnom stave. Aj preto sa štát počas tohto obdobia (síce aj počas konsolidácie) buchol po vrecku a investuje do ich rekonštrukcií. Obnovou neprechádza len Kaštieľ v Rusovciach či Karáčoniho palác. Mnohí už iste vedia, že obnovou si aktuálne prechádza aj najsledovanejší objekt denného spravodajstva - Úrad vlády SR.

V Rusovciach sú okrem stavebného materiálu aj archeológovia

Úrad vlády o rekonštrukcii viacerých objektov informoval na svojom webe. Prvým zmieneným je Kaštieľ v Rusovciach, kde už mesiace prebieha rozsiahla rekonštrukcia. "Aby sa prehĺbili základové konštrukcie, bola zrealizovaná trysková injektáž. V podzemnom podlaží prebehol archeologický prieskum interiéru a boli prehĺbené spojovacie chodby v jednotlivých krídlach kaštieľa. Pôvodné drevené časti dverí sa obnovujú umelecko-remeselným spôsobom, aby si zachovali svoju historickú hodnotu. Uskutočnila sa aj výmena a oprava stropných konštrukcií a prebieha archeologický výskum v priestore budúcej podzemnej garáže," tvrdí štát.

Spomenutý je aj obnovovaný Karáčoniho palác. Nevyužité podkrovie paláca sa mení na kancelárske priestory a podľa úradu vlády pribudne nové schodisko

"Dochádza k zmene dispozičného riešenia tak, aby lepšie slúžilo budúcej funkcii objektu, osádzajú sa nové okná, buduje sa výťahová šachta a realizujú sa nové rozvody. V jednej z častí vznikne aj priestor pre budúci archív," prisľúbil Úrad vlády.

Pri Úrade vlády rastie nová stavba

To, čo tak všetkým púta pozornosť, je samozrejme rekonštrukcia areálu Úradu vlády SR a jeho samotnej budovy. "Vstupná časť areálu prechádza výraznou premenou – vznikajúca stavba bude slúžiť ako vrátnica a zároveň dôjde k reorganizácii statickej dopravy v celom areáli. Počas výkopových prác bolo objavené torzo pôvodnej barokovej fontány z čias Lippayovej záhrady, ktoré bude v menšom rozsahu zreštaurované a následne prezentované," tvrdí úrad.

V hre je však aj rekonštrukcia novej budovy Úradu vlády SR. "V tejto budove sa nachádza aj rokovacia miestnosť, v ktorej pravidelne zasadá vláda Slovenskej republiky. Kamenný obklad, ktorý dominuje fasáde, bude očistený a opätovne použitý. Aktuálne dochádza k výmene okien a presklených stien objektu, čo zásadne zlepší tepelnoizolačné vlastnosti budovy. K zvýšeniu estetickej úrovne budovy prispeje aj rekonštrukcia schodísk a terás," avizoval úrad.

Prečo ku rekonštrukcii prikročili?

"Rekonštrukciou týchto objektov postupne odstraňujeme investičný dlh a zlepšujeme ekonomickú aj energetickú efektívnosť verejných budov. A čo je rovnako dôležité, po dlhých rokoch vraciame Kaštieľu v Rusovciach historickú hodnotu, ktorá mu ako národnej kultúrnej pamiatke prináleží," argumentuje Úrad vlády.

