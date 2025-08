Status exministra Naďa rozhneval Fica: Premiér vypenil na tlačovke, šéfa Demokratov už rieši polícia!

(Zdroj: Topky.sk)

Premiér Robert Fico usporiadal začiatkom tohto týždňa tlačovú konferenciu, na ktorej hovoril o tom, ako mali byť ovplyvňované voľby na Slovensku zo zahraničia, konkrétne z Veľkej Británie. Nešlo však o jedinú tému, ktorej sa premiér rozhodol dotknúť. Priniesol si so sebou totiž aj vytlačený papier, na ktorom bol skopírovaný status predsedu mimoparlamentnej strany Demokrati a bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa. „Je tu ešte jeden výrok, ktorý takisto cudne schvaľujete. Nikto o ňom nehovorí, nikto o ňom nepíše,“ obrátil sa na novinárov.

Tlačová konferencia premiéra Roberta Fica k aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Naď v statuse písal: „Jedným z prioritných a mimoriadne dôležitých krokov novej vlády po ďalších voľbách bude musieť byť rozložiť a pozatvárať túto proruskú kolaborantskú zradcovskú svoloč. Bez toho to nepôjde.“

Premiéra naďova aktivita očividne rozčúlila. Okrem toho, že kritizoval novinárov, že o záležitosti dostatočne neinformovali, „pozdravil“ aj políciu a prokuratúru. „Toto je v poriadku? Toto je politická reč? Toto je demokracia? Toto je sloboda prejavu? Že niekto vám oznamuje, že keď bude súčasťou moci, tak pozatvára každého kto má iný názor na vojnu na Ukrajine alebo iný názor v akýchkoľvek otázkach?,“ pýtal sa.

Exminister obrany však tvrdí, že v spomínanom statuse nikoho konkrétneho nemenoval a Fico sa v ňom teda musel nájsť sám. „V tom statuse je napísané, že kolaboranti a zradcovia by mali skončiť za mrežami. Je to niečo, čo je už dnes platné v zákone. Ak sa s tým pán Fico nevie stotožniť, tak to je už otázka na neho, že prečo. My zradcov a kolaborantov budeme vyhľadávať a odovzdávať do rúk orgánom činným v trestnom konaní. Keď sa to Ficovi nepáči, je to ich vec,“ povedal pre portál Aktuality.sk.

Na premiérov „pozdrav“ zareagoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý predsedovi vlády odkázal, že prokuratúra si je aj bez „pozdravov“ plne vedomá svojich zákonných povinností a pôsobnosti, pri výkone ktorých nepodľahne tlaku politikov, médií či verejnej mienky a svoje postupy a rozhodnutia nebude prispôsobovať ich predstavám. „Naďalej budem v rámci zákonných kompetencií generálneho prokurátora prijímať opatrenia na presadzovanie zákonnosti a spravodlivosti, aj keď budú nepopulárne, alebo sa s nimi to ktoré spektrum (spoločenské alebo politické) nestotožní, ak budem presvedčený o ich správnosti a zákonnosti. Prokuratúra SR, ktorá nie je súčasťou výkonnej moci, sa určite nestane súčasťou a nástrojom politického súboja,“ uviedol Žilinka. „Nikomu, vrátane politikov, nemožno uprieť právo na vlastný názor a jeho uplatnenie zákonom predpokladaným postupom. Za taký však určite nemožno považovať rôzne verejné výzvy či ironické pozdravy,“ dodal.

Polícia však potvrdila, že sa statusom Jaroslava Naďa bude zaoberať a to intenzívne.