Šéf SNS Andrej Danko otvoril tému obrannej zmluvy s USA! Odkaz pre Fica s Kaliňákom: Je najvyšší čas plniť sľuby

BRATISLAVA - Je najvyšší čas, aby si koalícia plnila svoje predvolebné sľuby a prehodnotila obrannú zmluvu s USA. Myslí si to predseda koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko. Ako dodal, predseda vlády Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) na to majú nástroje a SNS ich podporí. Danko to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.

„Sám som bol na hraniciach, keď tieto vojská prichádzali do Slovenskej republiky. Nebol to bohvieaký pocit, pretože som si uvedomil, že strácame svoju zvrchovanosť, suverenitu tým, že budeme mať na svojom území dlhodobo cudzie vojská. Mali sme ich tu od roku '68. Máme ich tu teraz a my musíme urobiť všetko pre to, aby na Slovensku pôsobila len slovenská armáda,“ vyhlásil.

Slovenské ozbrojené sily by mali mať podľa Danka dostatočnú silu, aby dokázali pomáhať aj iným štátom. Zároveň však dodal, že Slovensko je malá krajina a musí urobiť všetko preto, aby vzbudila rešpekt. To sa však podľa neho nestane, ak sa bude spoliehať na iné vojská.

Minister Kaliňák po nástupe do funkcie informoval, že zmluvu uzavretú v roku 2022 bude nutné upraviť. Dohodu vtedy označil za nešťastne naformulovanú. Zmluva upravuje napríklad využitie vojenských letísk Malacky-Kuchyňa a Sliač americkými ozbrojenými silami. Mala by platiť desať rokov. Po tom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Rezort obrany v októbri minulého roka informoval, že o zmenách rokuje aj s inými rezortmi, ktorých sa zmluva dotýka.