Tohtoročné leto sa nie a nie rozbehnúť: Čaká nás opäť chladný a upršaný víkend! Prinesie nový týždeň konečne oteplenie?

BRATISLAVA - Tohtoročné leto robí vrásky na čele nejednému Slovákovi. A nateraz to vyzerá tak, že sa premenlivé počasie najbližie obdobie nezmení. Vysokých teplôt bolo na Slovensku od začiatku prázdnin ako šafránu a jeden studený front strieda ďalší. Podľa predpovedí nás čaká ďalšie veľké ochladenie, ktoré so sebou prinesie aj ďalšie búrky.

Od začiatku týždňa máme síce na Slovensku viac-menej ustálený trend počasia, na oblohe je viac oblakov, no od víkendových početných prehánok nateraz nepršalo. Teploty vystúpili prevažne na 27 stupňov Celzia a vyzeralo to, že konečne svitá na lepšie časy, najmä pre milovníkov tepla a záhradkárov a poľnohospodárov. No vyzerá to tak, že sa tešili predčasne.

Podľa prognostických modelov nás totiž čaká ďalšie ochladenie, ktoré so sebou prinesie aj početné zrážky. Začne to už v sobotu, kedy teploty ledva vystúpia nad 25 stupňov Celzia, okrem toho je predpovedaný aj silný vietor a zrážky. Celkovo by na niektorých staniciach malo napršať aj 5 milimetrov zrážok, inde dokonca aj viac, cez 10 milimetrov zrážok. Obdobné počasie bude aj v nedeľu a pondelok, no bude výrazne chladnejšie. Podľa predpovedí by teplota v hlavnom meste mala len minimálne presiahnuť hranicu 20 stupňov, cez noc klesne teplota na 13 stupňov Celzia. Takéto chladné noci sa nemusia "páčiť" teplomilnej zelenine, ktorá by aktuálne mala dozrievať.

No priaznivo to nevyzerá ani ďalšie dni. Podľa modelov totiž v utorok bude naďalej prevládať studený charakter počasia, studený front by sa tu mal zdržať až do stredy. Následne by sa malo postupne otepľovať, pričom by teploty mohli vystúpiť aj nad 25 stupňov Celzia.