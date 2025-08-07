V niektorých okresoch na severe Slovenska treba počítať ráno s hmlou

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V troch severných okresoch Žilinského kraja treba vo štvrtok ráno počítať s hmlou. Ide o okresy Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre túto časť krajiny aj výstrahy prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Meteorológovia očakávajú v zmienených okresoch viditeľnosť zníženú na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ napísal ústav.
(Zdroj: shmu.sk)
Výstrahy predbežne platia do 9.00 h.