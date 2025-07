PS kritizuje nový vysokoškolský zákon: Nerieši odchod mladých do zahraničia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje, že návrh nového zákona o vysokých školách zavádza byrokratické detaily, oslabuje akademickú samosprávu a naráža na akademickú slobodu. Zároveň podľa hnutia nereflektuje na odchod mladých ľudí či pedagógov do zahraničia. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali členky Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová a Ingrid Kosová (obe PS).

Zbytočný a škodlivý zákon

„Nový zákon, ktorý ministerstvo školstva predložilo, tu vôbec nemusel byť, je z veľkej časti zbytočný, plný technokratických a mikromanažujúcich detailov a obsahuje aj ustanovenia, ktoré môžu byť pre vysoké školy (VŠ) vyslovene škodlivé,“ uviedla Gažovičová. V súvislosti s navrhnutými zmenami v správnej rade sa podľa Kosovej otvára priestor na politické ovládnutie VŠ. Spomenula aj problémy, ktoré môžu nastať pri možnosti ukončiť štúdium len stážou bez záverečnej práce. Ak by mal o osude študenta rozhodovať len záznam z praxe a jeden hodnotiteľ, pýta sa či je to ešte VŠ. Ministerstvo by podľa nej malo zvážiť aj možnosť, že hodnotiteľ môže byť voči študenti subjektívne naladený.

Neistota pre zamestnancov

Hnutie tiež kritizuje, že zákon nerieši stabilitu zamestnancov VŠ. „Viac ako 90 percent výskumných pracovníkov a pedagogických pracovníkov na VŠ má zmluvu, ktorá je kratšia ako tri roky. Tak mi povedzte, ako za tento čas dokážu urobiť nejaký výskum, akú majú stabilitu, akú majú vôbec predvídateľnosť svojho pracovného času a ako môžu byť motivovaní inovovať výchovno-vzdelávací proces?“ pýta sa Kosová. Poukázala pritom na to, že kvalitní učitelia a výskumníci zo Slovenska odchádzajú, rovnako ako aj študenti.

Kosová je zároveň presvedčená, že nový vysokoškolský zákon zasahuje do akademických slobôd. Rozhodnutie vylúčiť študenta po dvoch neúspešných pokusoch z jedného predmetu má byť podľa nej vnútornou vecou univerzity, nie predmetom zákona. Zmeny v návrhu zákonu podľa tiež oslabujú nezávislosť Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, znižujú odbornosť členov výkonnej rady a degradujú hlas študentov vo výkonnej rade. Nesúhlasí ani s predĺžením funkčného obdobia rektora z dvoch na tri obdobia.

Mladí stále odchádzajú

Hnutie pritom spomenulo dáta týkajúce sa odchodu mladých do zahraničia. Podľa neho nový vysokoškolský zákon odlev mladých nezastaví.