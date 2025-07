Deň po DOHODE EÚ s Trumpom: Rozpory na slovenskej scéne! Danko zvozil Šefčoviča, Fico spomína diabla

Ursula von der Leyenová a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA/BRUSEL/WASHINGTON – Fico chváli Šefčoviča, Saková hovorí o kompromise a Danko nerozumie, z čoho sa predseda Smeru-SSD tak teší. V nedeľu podvečer svet obletela dôležitá novinka. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump uzavreli dohodu o urovnaní sporu ohľadom zvýšenia ciel. Výsledkom je, že colná sadzba na väčšinu dovozov z EÚ do USA bude 15 percent, a to aj pre automobilový priemysel. Únia totiž podľa Trumpa súhlasila tiež s nákupom energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov a ďalších 600 miliárd dolárov chce preinvestovať v USA. Niet preto divu, že správa o dohode vyvoláva rozporuplné reakcie – na jednej strane sa jednotliví aktéri potešili, zároveň ale cítiť opatrnosť.

Júlové hrozby amerického prezidenta o 30-percentných clách sa nenaplnili. Donald Trump v nedeľu večer vo svojom golfovom rezorte v Turnberry v Škótsku potvrdil, že sa podarilo dosiahnuť obchodnú dohodu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vo výške 15 percent na väčšinu vývozov EÚ do USA, vrátane automobilov. „Dosiahli sme dohodu. Je to dobrá dohoda pre všetkých. Bude to najväčšia dohoda zo všetkých,“ povedal Trump pred novinármi po rokovaniach s Von der Leyenovou. Šéfka exekutívy EÚ to tiež označila za „dobrú dohodu“ a pripomenula, že to bol náročný proces. „Teraz ju máme a to je dobré,“ uviedla. Americký prezident však tiež uviedol, že EÚ súhlasí s nákupom energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov a ďalších 600 miliárd USD chce preinvestovať v USA. Zároveň povedal, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 percent ako doteraz.

Ursula von der Leyenová a Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)

Oznam vyvolal rozporuplné reakcie. Nemeckí exportéri považujú rámcovú dohodu o zmiernení colného konfliktu medzi Európskou úniou a USA za bolestivý kompromis. „Podarilo sa nám tak zachovať naše základné záujmy, aj keď by som si želal viac úľav v transatlantickom obchode,“ uviedol zasa nemecký kancelár Friedrich Merz. Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad vyhlásil, že dohoda prinesie dočasnú stabilitu, ale je nevyvážená.

Danko nerozumie, z čoho sa Fico teší

Aj na Slovensku sa radosť mieša s obavami. Premiér Robert Fico (Smer-SSD) zablahoželal eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi k dosiahnutiu obchodnej dohody s USA. Vyrokované clá na európsky tovar dovážaný do USA vo výške 15 percent sú podľa neho dobrým výsledkom. Nezabudol však dodať, že diabol je skrytý v detailoch. "Všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie za 750 miliárd USD (639,7 miliardy eur) a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek," uviedol Fico.

Opatrný je aj prezident Peter Pellegrini, ktorý sa nechal počuť, že výhodnosť dohody ukáže čas. „Po mesiacoch neistoty je veľmi dobré, že sa konečne uzavreli rokovania medzi EÚ a USA o obchodnej dohode. Táto neistota zneisťovala trhy, výrobcov ako aj zamestnancov v jednotlivých krajinách EÚ vrátane Slovenska. Až čas však ukáže, aké dopady a na koho bude mať táto obchodná dohoda. A hlavne či sa Európskej únii podarí udržať konkurencieschopnosť, ktorú v posledných rokoch strácala v globalizovanom svete,“ uviedol. Ocenil tiež úsilie a profesionalitu eurokomisára Maroša Šefčoviča.

Ešte ďalej zašiel šéf SNS Andrej Danko. „Nerozumiem radosti Roberta Fica po rokovaniach EÚ s USA. Ursula von der Leyen a Maroš Šefčovič zapredali Európsku úniu ako aj jednotlivé členské štáty. Zaviazali sa v mene nás všetkých odoberať zbrane z USA ako aj energie vo výške 750 miliárd,“ uviedol Danko. „Otázka je však milí priatelia, kto im dal na to mandát. Odkedy má vedenie EÚ takúto kompetenciu. Ďalší čierny deň pre Európu. Zapredali nás tak ako aj v minulosti pri nákupe vakcín. O nás bez nás. Asi tak by sa dalo nazvať ich konanie. Ktokoľvek bude hovoriť o úspechu, asi nepochopil detaily dohody. Trump sa musí neskutočne smiať. On za USA však mandát má. Šefčovič a Ursula ho nemali. Opäť raz vyhrali záujmy USA nad EÚ,“ odkázal.

„Dá sa povedať, že vedenie Európskej komisie bez akéhokoľvek mandátu vystavilo zmenku pre amerického prezidenta Donalda Trumpa. Donald Trump ako skúsený obchodník využil neschopnosť vedenia Európskej komisie a získal obrovskú ekonomickú výhodu pre USA. Donald Trump vytvoril tlak na zavedenie ciel na výrobky z EÚ, to však neoprávňovalo predstaviteľov Európskej komisie zaviazať sa do budúcna nelogickým záväzkom,“ skonštatovali predstavitelia SNS.

Slovenská národná strana vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby bezodkladne protestoval proti predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a eurokomisárovi pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošovi Šefčovičovi a aby vyjadril nesúhlas s podpisom dohody s USA. „Veríme, že Robert Fico vyjadrí jednoznačný nesúhlas s takouto dohodou, ktorá poškodzuje záujmy a suverenitu Slovenskej republiky,“ podčiarkla SNS.

Saková hovorí o kompromise, KDH má otázky

Ministerka Hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) označila dohodu medzi EÚ a USA za kompromis pre obe strany. „Namiesto hroziacich 30-percentných ciel, ktoré mali vstúpiť do platnosti už 1. augusta, sa podarilo dohodnúť kompromisnú sadzbu 15-percent pre väčšinu tovarov – vrátane automobilov. Je to dobrá správa pre Slovensko, pretože ide o významný krok, ktorý ochránil konkurencieschopnosť našich výrobcov a zachoval istotu pre tisíce zamestnancov v celej Európe,“ uviedla Saková. Nákupom energií z USA sa podľa jej slov posilní energetická bezpečnosť EÚ.

Podľa opozičného KDH je určite dobre, že došlo k dohode s USA, ktorá je dôležitá pre transatlantickú spoluprácu a vzájomnú bezpečnosť. Na druhej strane sa podľa nich výška dohodnutých ciel pre dovoz tovarov z EÚ nedá považovať za výhru. „Ostali aj vysoké clá na hliník a oceľ. Európska únia, žiaľ, prostredníctvom svojho komisára M. Šefčoviča, nedokázala vyrokovať lepší výsledok. Clá na automobily a ďalšie produkty vo výške 15 percent je možné stále považovať za privysoké a rizikové a sú pri súčasnom silnom kurze eura voči doláru pre slovenský automobilový priemysel veľmi nebezpečné. V tejto súvislosti považuje KDH za dôležité, aby sa EÚ všemožne snažila ich v budúcnosti odbúrať. Slovenská ekonomika je najviac závislá od vývozu do USA spomedzi všetkých štátov EÚ a práve automobily tvoria podstatnú časť tohto vývozu,“ uviedla. Otázkou je súhlas podľa nich Únie s nákupom energií za 750 miliárd dolárov a vyššími investíciami (600 mld. dolárov) do amerického vojenského vybavenia. KDH predpokladá, že práve táto časť dohody bude ešte podrobne objasnená predstaviteľom všetkých krajín EÚ a považujú za dôležité pokračovať v rokovaniach. „Aktuálnu dohodu o clách s USA preto vnímame ako dočasný kompromis,“ dodali.