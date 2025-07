V koalícii je zhoda na zvýšení volebnej kaucie pre kandidujúce strany, uviedol Michelko v súvislosti s novelou zákona

Roman Michelko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - V koalícii je zhoda na zvýšení volebnej kaucie pre kandidujúce strany. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (SNS) v súvislosti s novelou zákona o politických stranách a politických hnutiach. Naopak, zhoda podľa jeho slov nie je na zvýšení kvóra potrebného na vstup politickej strany do parlamentu. Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí) v prípade zvýšenia kaucie deklaroval, že hnutie Slovensko je za to, aby sa na parlamentných voľbách mohlo zúčastniť čo najviac politických strán.