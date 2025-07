Prestup roka? Romane Tabakovej sa rysuje nová funkcia: Flek ASISTENTKY známeho poslanca zo Smeru!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Tabaková bola dlhé roky známa ako tenistka. Dobré meno vo svete tenisu si spravila najmä v juniorskej kategórii, keď sa o nej hovorilo ako jednej z našich najlepších hráčok. V roku 2020 však nastal v jej živote zásadný zvrat – ocitla sa na 44. mieste na kandidátke strany OĽANO a keďže matovičovci v tom roku vyhrali voľby so ziskom 25 percent hlasov, Tabaková bola zvolená za poslankyňu NR SR a zasadla do poslaneckých lavíc. Na jeseň 2022 však zmenila farby a prešla do klubu hnutia Smer rodina. Stalo sa tak potom, ako nehlasovala o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie, čo vzbudilo vlnu nevôle z vlastných radov.

V parlamente počas svojho pôsobenia rozhodne nepatrila medzi neznáme tváre, „reklamu“ si však často urobila nie práve dobrým spôsobom – známa je napríklad jej kontroverzná fotka z tatranského potoka, kde platí zákaz kúpania sa. Po úmrtí Milana Lasicu zasa chcela vyjadriť úctu tomuto nášmu velikánovi, no postarala sa o faux pás, keď položila kyticu pri popolník pred budovou, kde sídli divadlo L+S. Známa je tiež kauza s poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou, s ktorou sa „pobili“ v bare.

V roku 2023 už v parlamentných voľbách nekandidovala. Veľkej slovenskej politike však zbohom nedala. Bývalá poslankyňa našla uplatnenie na novovzniknutom ministerstve športu a cestovného ruchu. V rezorte však nastala pred pár mesiacmi zmena na poste ministra a nominanta SNS Dušana Keketiho vystriedal Rudolf Huliak (nom. Smer-SSD). Pre Tabakovú to bol začiatok jej konca na ministerstve – pod Huliakovým vedením dlho v rezorte nepracovala. Nový minister sa s ňou totiž rýchlo rozlúčil a pri tom ešte prezradil, že Tabaková pre ministerstvo pracovala 40 hodín mesačne, pričom jej úlohou bola propagácia ženského športu a športovej bezpečnosti. Za to dostávala mesačne 1600 eur. Okrem toho mala mať aj úväzok v Národnom športovom centre, a to za 1200 eur mesačne. Skončila aj tam.

Už čoskoro by však mohla nájsť opäť uplatnenie v politike. Podľa informácií Topky.sk by sa mohla stať novou asistentkou poslanca NR SR Dušana Muňka. Ten bol zvolený do parlamentu za stranu Smer-SSD, no po problémoch s odchodom poslancov prešiel formálne do poslaneckého klubu SNS, aby strana spĺňala potrebný počet poslancov pre existenciu poslaneckého klubu.

Romana Tabaková priamo síce priamo nepotrvdila, že bude novou asistetkou poslanca Muňka, pripustila však, že táto téma je aktuálne na stole. V reakcii na naše otázky uviedla, že sa vyjadrí, keď to „bude aktuálne a potvrdené.“ „Zatiaľ nie je nič isté,“ povedala pre Topky.sk. Poslanec Dušan Muňko neodpovedal.

Informácie o poslaneckých asistentoch ako aj odmene, ktorú za svoju prácu poberajú, sú verejné. Podľa údajov zverejnených na stránke NR SR má Dušan Muňko aktuálne dvoch poslaneckých asistentov. Peter Višváder vykonáva túto prácu od októbra 2023, teda od začiatku volebného obdobia za odmenu 2821 eur mesačne. Ondrej Krištofík prišiel iba v júni tohto roku, dostáva 690 eur mesačne.

Muňko je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ a pôsobí tiež ako náhradný overovateľ vo výbore pre financie a rozpočet. V čom konkrétne by mohla Romana Tabaková Dušanovi Muňkovi pomáhať, známe nie je.