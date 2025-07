Za rok 2024 eviduje prokuratúra opätovne najviac majetkovej trestnej činnosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Najvyšší podiel na trestnej činnosti mala v roku 2024 opätovne majetková trestná činnosť. Jednoduchá majetková trestná činnosť prevažovala nad sofistikovanou. Najviac ukončených trestných stíhaní osôb bolo pre krádež. Išlo o 6453 osôb. Oproti roku 2023 je to o 1345 osôb menej. Vyplýva to zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry za minulý rok, ktorú predložil do parlamentu.