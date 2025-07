Dúhový Pride na Námestí slobody: Témou aktuálneho 15. ročníka je kultúra slobody

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Rudolf Karancsi)

BRATISLAVA - Na bratislavskom Námestí slobody sa v sobotu uskutoční Dúhový Pride. Jeho cieľom je zviditeľniť LGBTI+ ľudí a vyzdvihnúť ich prínos pre spoločnosť. Témou aktuálneho 15. ročníka je kultúra slobody. Program sa začína na poludnie a potrvá do 21.00 h. Jeho súčasťou budú vystúpenia umelcov zastupujúcich rôzne regióny, etniká, identity a vekové skupiny.

Tento rok sa nesie v duchu kultúry slobody – kultúry, ktorá nikoho nevylučuje, spája rozdielnosti a vytvára priestor, kde každý človek môže byť súčasťou spoločnosti so svojím príbehom, umením, alebo identitou. „Spolu vyšleme jasný odkaz: slovenská kultúra je slobodná len vtedy, keď je otvorená a patrí všetkým,“ uviedli organizátori.

V súvislosti so sobotňajším podujatím prijala polícia viaceré bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie ochrany verejného poriadku, ako aj plynulosti cestnej premávky. Vodiči by mali počítať s dopravnými obmedzeniami najmä v centre Bratislavy. Odporúča im, aby sa počas soboty až do večerných hodín vyhli uliciam v okolí Námestia Slobody a využili na presun alternatívne trasy.